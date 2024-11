Elindult az Energiaügyi Minisztérium pályázata, amely a vidéki elektromos töltőhálózat bővítését célozza. A program keretében több mint száz új elektromos töltőállomás létesülhet országszerte, elsősorban olyan helyeken, ahol eddig alig volt lehetőség elektromos járművek töltésére. A vármegyeszékhelyek mellett kisebb települések is részesülhetnek a támogatásból: Bonyhád, Szekszárd és Villány, valamint a szomszédos vármegyék több városa és községe is helyet kap a fejlesztési tervekben.

Új elektromos töltők épülhetnek Szekszárdon, Bonyhádon és Aparhanton is. A fotó illusztráció

Fotó: Makovics Kornél

Fehér foltokat számolnak fel

A pályázati lehetőség megduplázza az elektromobilitás elősegítésére szánt állami támogatásokat, célja pedig a környezetkímélő közlekedési infrastruktúra bővítése a fővároson kívüli területeken. A kiírás szerint a nyertes pályázók minimum 100 millió, de akár 4 milliárd forintos támogatást is nyerhetnek el, amelyet vissza nem térítendő hozzájárulás egészíthet ki abban az esetben, ha a töltőállomások energiatárolóval vagy megújuló energiát termelő berendezéssel lesznek felszerelve.

A program a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatai szerint a fővároson kívüli töltőhálózat „fehér foltjainak” felszámolását célozza. Budapesten és Pest vármegyében található a legtöbb töltőpont, míg vidéken elsősorban a nagyobb városokban, illetve autópályák mentén érhető el a szolgáltatás. A mostani pályázat azonban kifejezetten a kisebb településeket és kevésbé ellátott járásokat helyezi előtérbe, így a támogatást igénylő vállalkozásoknak egy kötelező helyszínt is meg kell jelölniük a telepítési tervükben.

Tolna vármegyében itt épülhet elektromos töltőállomás

A tervezett települések között szerepel Tolna vármegyében Szekszárd és Bonyhád. Érdekesség, hogy a tervek szerint a kistelepülésnek mondható Aparhant is szerepel a minisztérium közleményében.

A szomszédos vármegyékből pedig mások mellett Villány, Baja és Kaposvár is nyertese lehet a kezdeményezésnek. Ezzel az országos lefedettség eléréséhez egy lépéssel közelebb kerülünk, és a vidéki elektromos jármű-tulajdonosok számára is könnyebbé válik a töltési lehetőségek elérése. Az új töltőállomások intelligens töltési funkcióval és elektronikus fizetési lehetőséggel is el lesznek látva, amely a korszerű igényekhez igazítja az infrastruktúrát.