Végkielégítés a munkaviszony megszűnése esetén jár a munkavállalónak, azonban a végkielégítésre való jogosultság szempontjából nem mindegy, hogy a munkaviszony milyen módon szűnik meg, vagyis a munkáltató mivel indokolja azt. Nem jogosult ugyanis végkielégítésre a dolgozó, ha a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy nem egészségi okkal összefüggő képessége. Az Üzletem.hu körbejárta a végkielégítést érintő minden formát.



Végkielégítés nem minden esetben jár a dolgozónak, érdemes jogi tanácsot kérni még felmondás előtt

Forrás: MW/illusztráció

Végkielégítés nagyon sok esetben jár a dolgozónak

Ha a munkáltató úgynevezett minőségi cserét hajt végre az adott munkakörben, például magasabb képesítéssel vagy nagyobb gyakorlattal rendelkező dolgozót kíván felvenni az elbocsátott munkavállaló helyett, akkor is jár a végkielégítés.

A munkáltató köteles végkielégítést fizetni akkor is, ha a munkaviszony megszűnésének oka, hogy a munkáltató jogutód nélkül megszűnik. Például, ha végelszámolással szűnik meg a munkáltató. A munkavállaló jogosult a végkielégítésre, ha a munkáltató jogellenesen szüntette meg a munkaviszonyt. Például azonnali hatályú felmondása vagy a munkavállaló képességére alapított felmondása jogellenes volt.

Abban az esetben is jár a végkielégítés, ha a munkáltató azon gazdasági egységét, ahol a munkavállalót alkalmazzák, olyan szervezet veszi át, amely nem tartozik a Munka Törvénykönyve alá. Például, ha az átadás után a munkavállaló már más jogviszonyban dolgozik tovább.

Nem jogosult a munkavállaló végkielégítésre: ha a munkáltató általi felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy nem egészségi okkal összefüggő képessége, ha a munkavállaló szünteti meg felmondással a munkaviszonyát, ha a munkáltató közölt azonnali hatályú felmondást, ha a dolgozó a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül.

A végkielégítésre jogosító idő és a végkielégítés összege

A végkielégítés összege a munkaviszony időtartamától függ. Minimum 3 év munkaviszony esetén 1 havi távolléti díj összege, legalább 5 év esetén 2 havi távolléti díj összege, legalább 10 év esetén 3 havi távolléti díj összege, minimum 15 év esetén 4 havi távolléti díj összege, legalább 20 év esetén 5 havi távolléti díj összege, legalább 25 év esetén 6 havi távolléti díj összege jár.

Nem a munkaviszonyban töltött összes idő számít bele a végkielégítésre jogosító időbe.

Van ami nem számít bele a végkielégítésre jogosító időbe

Főszabály szerint a végkielégítés szempontjából nem lehet figyelembe venni azt a 30 napot meghaladó egybefüggő időtartamot, amelyre a munkavállalót munkabér nem illette meg. Így nem számít bele a végkielégítésre jogosító időbe például a 30 napot meghaladó egybefüggő táppénz időtartama. Bele kell viszont számítani a szülési szabadság, a szülői szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (gyes) idejét. Szintén figyelembe kell venni az önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság 3 hónapot meg nem haladó tartamát.