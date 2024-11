A földeladás gyorsabb lezárását segíti, hogy a módosítás értelmében jövő év január 1-jétől nem kell majd kifüggeszteni a szerződést, ha tulajdonostársak közötti vásárlás történik az osztatlan közös földtulajdon parcellán belül.

Osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének felgyorsítását is megszavazták a képviselők

Forrás: MW/Lang Róbert

Az osztatlan közös földtulajdon végre felszámolásra kerül

A hatályos szabályozás szerint azonban hiába van mindenkit megelőző elővásárlási joga a tulajdonostársnak, ugyanúgy végig kell vinnie a földvásárláskor szükséges procedúrát, mint normál esetben. Az egyéb szabályok ugyanakkor változatlanok maradnak, így például az érintetteknek legalább három éve már tulajdonostársnak kell lenniük.

Tolna vármegyében több ezer embert és közel húszezer hektárnyi földterületet érint az osztatlan földtulajdon, míg országosan hárommillió tulajdonost és nagyjából 2 millió hektárt. A megszüntetést célzó program 2014–2015 óta létezik, és mintegy ötvenötezer helyrajzi számot érintő ingyenes állami kimérést takar.

Nyár óta a vevőnek a foglalót el kell helyeznie az ügyvédnél

Idén nyáron vezették be azt a szabályt, hogy ha az adásvételi szerződés megkötésekor a vevő foglalót fizetett, akkor azt a rájelentkező elővásárlónak letétbe kell helyeznie az ügyvédnél, mert csak így érvényes a rájelentkezése. A tervezet szerint a jövőben ugyanígy letétbe kell helyezni az előleget is, vagy ha a szerződéskötéskor a vevő a teljes vételárat megfizette, akkor azt is. Amennyiben az elővásárló a letéti igazolást nem csatolja az elfogadó nyilatkozatához, akkor a mezőgazdasági igazgatási szerv úgy tekinti, hogy a jogosult elővásárlási jogát nem gyakorolta.