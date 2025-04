Nyuszisokk: meglepően drága lett a húsvéti csoki

Egyre inkább megcsappan a boltokban a csokinyúl kínálat. Ráfordulva a húsvéttal záruló nagyhétre, a többség már beszerezte a sonkához és a tojáshoz hasonlóan szinte elengedhetetlen ünnepi édességet. Különösen azon családok számára „kötelező” ez, ahol kisgyerek is várja a húsvéti nyúl érkezését. Az üzletek persze felkészültek arra, hogy lesznek olyanok, akik az utolsó napokra hagyják a beszerzést. Kínálatban és árban nagy a szórás. A kisebb, saját márkás darabok néhány száz forintos áron megvehetőek, míg egy-egy extrább darab ára eléri az ezres nagyságrendet. Lássunk néhány konkrétumot!

Utánajártunk, mennyiért vehetünk húsvéti csokit

Fotó: Kiss Annamarie

Egyes csokinyúl kilónkénti ára meghaladja a tízezer forintot

Ha a Tesco, a Spar vagy az Auchan árait nézzük, a Milka, a Kinder és a Lindt csokinyulak ára kilónként 10 ezer forint körül mozog. A legkisebb, 15 grammos Milka nyuszi 185 forintba kerül, míg egy 50 grammos Kinder nyuszi ára 499-699 forint között mozog. A Lindt arany „bundás”, csengettyűs csokinyula nemcsak kinézetével emelkedik ki a csokinyulak kínálatából, hanem árával is. A 100 grammos verzió 1199 forint, míg a 200 grammos már 2699 forintot kóstál. Így kilónkénti áruk 10 ezer forint felett van.

Nem maradhatnak ki a hazai kedvencek sem

A Lidl inkább az alacsony árkategóriájú csokinyulakat kínálja, zömében kilónkénti 4000 és 6000 forintos áron. A saját márkás Favorina nyuszijai 100 grammos kiszerelésben 399-499 forintért kaphatóak. A magasabb árkategóriát képviselő Ferrero termékek is elérhetőek az üzletekben, de viszonylag kedvező áron. Hasonló árakkal csábít az Aldi is. Saját márkás, 100 grammos csokinyuszijuk 399-449 forintba kerül. Emellett a drazsékat és csokitojásokat is kedvező áron kínálják. Persze nem maradhatnak ki hazai kedvencek sem. A Szerencsi 50 grammos csokinyula 599 forint, a Boci 110 grammos nyuszija 699 forint, míg a 60 grammos Tibi nyúl 569 forint. Ám még ennél is mélyebben a zsebébe kell nyúlnia annak, aki valamilyen ételérzékenységre is tekintettel van, és mentes édességet kell vásárolnia.