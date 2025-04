Acélkemény helyzet: állami mentőöv a Dunaferr dolgozóinak, miközben a gyár a felszámoló kezében van

A felszámolási eljárásban először zajlik egyeztetés a dolgozók jövőjéről, miközben a vasmű eszközeire értékesítési pályázat is folyik. A helyzetről a kormányinfón is szó esett, ahol Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kiemelte: a Dunaferr problémáit elsősorban az elszálló energiaárak és a brüsszeli szankciós politika okozta, melyek megingatták az egész európai acélipart – tájékoztat a DUOL hírportál. A Liberty próbálta talpra állítani a gyárat, de a piaci környezet kedvezőtlen maradt, így most a felszámoló kezében a döntés, van-e olyan befektető, aki új életet lehelne a vasműbe.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a dunaújvárosi vasmű és a munkavállalók sorsáról

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A dolgozók sorsát azonban nem hagyja figyelmen kívül az állam. Czomba Sándor államtitkár folyamatosan egyeztet a szakszervezetekkel, és ígéret hangzott el arra is, hogy átképzéssel és elhelyezéssel segítik az érintetteket, ha a gyár végleg bezárná kapuit. A kormány 31 milliárd forintot már eddig is mozgósított a bérgarancia alapból, hogy megpróbálja életben tartani a munkahelyeket – ám most a hangsúly egyre inkább a munkavállalók jövőjén van. Az elkövetkező hetek döntőek lehetnek: május végéig derül ki, akad-e olyan befektető, aki fantáziát lát a gyárban. Addig viszont a kormány iparpolitikai kérdések helyett inkább a munkavállalók áthelyezésére, támogatására fókuszál.