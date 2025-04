Egyszerűsített foglalkoztatás: az adóhivatal már ellenőriz

A hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy a járulékot akkor is be kell vallani és be kell fizetni, ha a bejelentett munkavégzés meghiúsult, de a bejelentést a munkáltató nem törölte határidőben. Aznapi bejelentésnél ezt két órán belül, több napra vonatkozó bejelentésnél a munkavégzés napján 9 óráig lehet megtenni.