Törvénymódosítás várható 6 órája

Ha nincs földadó, akkor miért kell adózni az erdő után?

Ha nincs földadó, akkor miért kér több önkormányzat is az erdő után adót? A kérdés azért is jogos, mert az erdő – nem úgy mint a szántóföld – nem „hoz” éves szinten hasznot. Sőt, értékesíteni sem könnyű, hiszen a legtöbb erdő már a méreténél fogva is több tulajdonos birtokában van, így velük kell egyezkedni az eladási szándéknál.

A helyi adókról szóló törvény (1990. évi C. törvény a helyi adókról) 2015-ös módosítása lehetővé tette az önkormányzatoknak, hogy olyan települési adót vessenek ki, amit törvény nem tilt. Ám 2023 óta a termőföld kivétel, mert az önkormányzatok elsődlegesen a termőföldet sújtották települési adóval. A módosítás ezért azt tartalmazta, hogy a települési önkormányzat települési adót – több más mellett a termőföld kivételével – vethet csak ki, ám a kivétel az erdőre nem vonatkozik. Ha nincs földadó, akkor miért kér több önkormányzat is az erdő után adót? – kérdezte több olvasónk is (Fotó: MW) A módosítás az erdő besorolású önkormányzati területeket nem védi Ehhez a helyi adó törvényt kellene ismét módosítani. Vagyis a sok ezer érintett ember számára az „erdőadóra” illetően az lenne a megoldás, ha a helyi adó törvény értelmező rendelkezésében foglalt termőföld definíció magába foglalná az erdő művelési ágban nyilvántartott földterület is. Ráadásul az önkormányzatok az „erdőadó”, mint települési adó tekintetében tetszőleges mértékű adófizetési kötelezettséget állapíthatnak meg – írta az agraragazat.hu. Mit lehet az, akinek csak teher az ilyen földterület? Akinek tehát csak bosszantó teher egy ilyen földterület, az a következőket teheti: Egyrészt felkeresheti azt a tulajdonostársat, aki (vélhetően a legnagyobb területrészt művelve) érdekelt lehet a kisebb területrésszel rendelkezőktől tulajdonrészeket vásárolni. Ha ő él az ajánlattal, megveszi a területrészt, és még ha az értéktelen, kis értékű is, legalább az adóterhet jelentő vagyontárgytól meg lehet szabadulni. Másodszor: ha senki sem műveli, senkit sem érdekel a felajánlott területrész, akkor fel lehet ajánlani a magyar államnak. Ellenérték fejében és ingyenesen is, ami az NFK-n (Nemzeti Földügyi Központ) keresztül történhet. Az NFK korábbi honlapján az erre vonatkozó információk, nyomtatványok megtalálhatók, azokat kell használni. Aki felkeresi a honlapot, látja a kezdőképernyőn az új elérhetőségeket, oda kell benyújtani a szükséges dokumentumokat. Nem hivatalos, de megbízható, a MAGOSZ szakértői-vezetői köréből származó értesülés szerint egyébként a szervezet törvénymódosításra készül az erdő besorolású földek adóvédelmét illetően.