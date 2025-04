Példátlan fagykár sújtja a gyümölcsösöket – „Ilyet 1989 óta nem láttunk”

A legnagyobb veszteség a kajszibarackot sújtotta. „Teljes fagykár” – mondta Szász Gábor, aki szerint csupán nyomokban, az éves vesszők végén található egy-egy épen maradt gyümölcs. A képek, amelyeket a gazda a mai napon készített, hűen tükrözik a pusztítás mértékét.

A fagykár miatt alig maradt pár ép kajszi. Fotó: Szász Gábor

A fagykár a többi gyümölcsöt sem kímélte

A szilva esetében a károk fajtánként eltérnek. A Stanley és a Lapozoca fajták virágzás idején szenvedték el a legerősebb fagyot, ezek szinte teljesen megsemmisültek. Egyedül az akkor még zárt virágok maradtak épek.

Az alma és a szilva is megsínylette a múltheti időjárást. Fotó: Szász Gábor

Hasonló a helyzet az almánál is: a fejlettebb virágok megfagytak, a későbbi fajtákban maradt némi remény. A termelők most abban bíznak, hogy legalább ezek részben megmenekültek. A rendkívüli károk hátterében Szász Gábor szerint nemcsak a fagy állt, hanem az erős, fagyos széllel társuló rendkívül alacsony páratartalom is, amely kiszárította a virágokat, tovább súlyosbítva a helyzetet.

Egy biztos: 2025 tavasza beírta magát a magyar gyümölcstermesztés legsötétebb fejezetei közé.