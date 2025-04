Generációváltás az agráriumban, most a fiatalok jönnek

A sok gonddal járó feladatot könnyítendő jogszabályok születtek, kiírtak pályázatokat. A generációváltás időszerűségéről szóltak az előadások kedden délután Szekszárdon, a Merops Hotelben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Vármegyei Szervezetének a Szekszárd és Környéke Gazdakör konferenciáján.

A generációváltás fontosságáról beszélt Vendégh Edit

Fotó: Denes Martonfai

Megnyitójában Vendégh Edit, a MAK Tolna vármegyei elnöke elmondta, nagyon várták, hogy a gazdaság átadásról szóló jogszabály mellett a pályázati felhívást is kiírják, mert Magyarországon a gazdaságok 35 százalékát 65 éves vagy még idősebb gazdálkodó vezeti, és csak 10 százaléka élén áll 40 évesnél fiatalabb.

Az a jó, ha a generációváltás a családon belül történik meg

A gazdaság átadásánál pedig mindenképpen fontos, hogy az családon belül, s egy tudatos tervezés alapján történjen. A pályázat ehhez, a jelenlegi piaci körülmények ellensúlyozására, s gazdaságfejlesztésre, akár tőkeszerzéshez is komoly segítséget jelent majd. Nagyon fontos, hogy minél több gazdaság kerüljön fiatal gazdálkodók kezébe, és ez lehetőséget teremt arra is, hogy az ilyen gazdaságok tovább fejlődjenek. Mert köztudott, általában a fiatalabb korosztály sokkal nyitottabb az innovációra, mint az idősebb generáció, s így biztos, hogy a modernizációja is megtörténik ezeknek a gazdaságoknak.

Eddig nagy nehézségekbe ütközött nemcsak a földek, a termelőeszközök, épületek átadása, hanem gondot okozott, bonyolult volt a szerződések, a hatósági engedélyek, támogatások továbbadása, de ezt a törvény rendezi.

Új a szabályozás

A zsúfolásig megtelt konferenciateremben dr. Andréka Tamás, az Agrárminisztérium közigazgatási államtitkára azzal folytatta, hogy a gazdaság átadásának Magyarországon korábban nem volt olyan szabályozása, mint más nyugat-európai országokban. Így újdonság a több mint egy évvel ezelőtt hatályba lépett törvény, és emiatt annak igazából még nem alakult ki joggyakorlata. Nagy a valószínűsége annak is, hogy a gazdálkodók kivárnak a gazdaság átadásával, ugyanis számítanak arra, hogy a közeljövőben a közös agrárpolitika a stratégiai terv alapján erre támogatást is fog biztosítani. Hiszen az mostanáig gyakorlatilag egy bürokratikus Armageddon volt, mondta, amely az érintettek számára rendkívül sok adminisztrációval járt, nagyon oda kellett figyelni az adózási szabályokra, támogatások intézésére. Ezen változtatott a törvény hatályba lépése, amely lehetőséget ad a gazdálkodóknak, hogy ez egy egyszerű, egy ablakos, egy szerződéssel megvalósítható folyamat legyen.