Ünnepi készülődés 4 órája

Húsvét percről percre: ezt veszik az ünnep előtt a legtöbben

Már csak pár nap van még húsvétig, az üzletekben egyre nagyobb a forgalom és a kínálat is. A legtöbben a kötözött sonkából, tormából, tojásból, csokoládényulakból vásárolnak, de vélhetően sokan készítenek majd otthon tortát, kalácsot, kuglófot is, mert az ezekhez szükséges alapanyagok is kelendők. A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe.

Sonka, tojás és kalács. Ez a három finomság ugyanis egészen biztosan szerepel a legtöbb család húsvéti asztalán, természetesen számtalan módon elkészítve. Nagycsütörtökön friss zöldségeket, nagypénteken halat eszünk a böjt szokásának megfelelően, aztán húsvétvasárnap és hétfőn jöhet az igazi lakoma. Hétfőn pedig a hölgyek várják a locsolókat. Húsvétra készülődnek a Czikk halasnál is, idén 40 éves a szekszárdi halüzletük. A héten a következő nyitva tartás szerint várják a vásárlókat Szekszárdon és Tolnán: hétfőtől csütörtökig reggel 8 és 17 óra között, pénteken és szombaton 8 és 12 óra között.

Fotó: Makovics Kornel Húsvétkor sokan állítanak tojásfát, jellemzően barkából Nagypénteken a hal a kelendő. Czikk László vállalkozó elmondta, idén ünneplik a negyvenharmadik évüket, mint halforgalmazók, haltenyésztők, Tolnán és Szekszárdon van üzletük. A tapasztalatuk az, hogy a kilencvenes években jobban betartották a böjtöt az emberek, nagypénteken több halat fogyasztottak. A kétezres évek elejétől ellaposodott ez a szokás, majd az elmúlt két évben úgy látják, ismét divatba jött a böjt betartása. Halból egyébként karácsony előtt fogy a legtöbb. A húsvét a legtöbb családban nem jelent akkora előkészületet, mint a karácsony, vagyis a lakást nem mindenki dekorálja. Főleg a kisgyermekesek készítenek tojásfát – jellemzően barkából –, kiteszik a nyuszis, báránykás, csibés figurákat. Sokan a tojásokat a gyerekekkel együtt festegetik, mintázzák.

A barka fontos húsvéti jelkép, a pálmaágakat helyettesíti, amelyekkel üdvözölte a nép a Jeruzsálembe bevonuló Jézust. Ennek emlékére szentelik meg a barkát virágvasárnap. A néphagyományban a megszentelt barka eresz alá helyezve villámcsapástól őrizte a házat. A kereskedők felkészültek a húsvéti dömpingre

Fotó: Makovics Kornel Miért van évente máskor a húsvét? A húsvét időpontja mindig a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap. Húsvét sosem lehet március 22. előtt, de nem lehet április 25. után sem. Erről a bolygókhoz igazított húsvétszámítási módszerről még az első niceai zsinat határozott 325-ben, és az ortodoxokon kívül minden keresztény egyház ehhez az eljáráshoz tartja magát. A húsvét meghatározására ma használt metódust, a Gergely-féle naptárreformot szabályozó kánonban (1582) rögzítették.