A sonka mellé húsvétra már újkrumplit is kínáltak a piacon (galéria)

Telt ház volt szerdán a szekszárdi piacon. Húsvétra való készülődés jellemezte a kínálatot és a vásárlást is. A füstölt termékeket árusító standok előtt álltak sorba a vásárlók, de a zöldségeseknek is jó forgalmuk volt.

Színes volt a szerdai szekszárdi piac, húsvétra készülődtek a vásárlók

Fotó: Makovics Kornél / Forrás: Tolnai Népújság

Húsvéti készülődés jellemezte a piaci forgalmat Szekszárdon

A retek és az újhagyma csomójáért 400 forintot – volt egy árus, aki 380 forintot – kértek. Tv paprikából, paradicsomból is volt kínálat, főleg a kereskedőknél, kilóját 1700 forintért adták. A friss kelkáposzta és a karfiol kilójáért 1700 forintot kértek. Újdonság volt az újkrumpli, ennek 2000 forint volt kilója, nem álltak sorba érte, pedig az ünnepi asztalon biztosan kapós lenne.

Nagyon szép epret kínáltak, kilóját 1800 forintért. Az eladó azt mondta, Görögországból érkezett, nagyon édesek a szemek és fél kilós kiszerelésben is árusította. Sokan vettek belőle.

Kistermelők házi tojást is kínáltak, 110 forintért darabját. Aki eddig még nem vett barkát, az most pótolhatta, igaz, az ágakon látszott, hogy már jó párszor megjárta a piacot, mert sok bogyó leesett róla.

A hosszú hétvége kertészkedésre is alkalmas lesz

És aki a hosszú hétvégén kertészkedni szeretne, annak is a kedvében jártak. Virágpalántákból is széles volt a kínálat, de több kertész is árult paradicsom, paprika, zeller, padlizsán, tök palántákat. Az árak: a paprika palántáért 350, a paradicsom és más nagyobb palántákért 600 forintot kértek.