Így úszhatja meg az ingatlanvásárlás utáni illetékfizetést!

Az illetékmentesség nem jár automatikusan, azt kérni kell azon a nyomtatványon, amelyen bejelentjük az ingatlanszerzést.

Ha tudjuk, hogy illetékmentességet kapunk például a CSOK Plusz mellé, a NAV felé akkor is be kell jelenteni a vásárlást. Ebben az esetben a NAV ki sem szabja az illetéket, de az illeték mértékének megállapítása mindenképpen a NAV feladata akkor is, ha az nulla.