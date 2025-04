Búcsú a sárgabaracktól, elvitte a fagy

Elsősorban a Duna vonalában lévő gyümölcsösökben, Bács-Kiskunban, Tolna megyében és az Alföldön okozott jelentős károkat az elmúlt napok fagyos időjárása egy hidegbetörés miatt. Folyosószerűen húzódott végig az országon, egészen Albániáig. A sárgabarackosokban okozta a legnagyobb károkat.

Március végén a virágzó sárgabarackfák még nagyon biztatóak voltak, április 7-én azonban tarolt a hajnali fagy

Fotó: Makovics Kornél

Sárgabarackot termelni ma már komoly kockázatot jelent hazánkban

A napokban jelent meg a hírekben, hogy az egyik Kecskemét környéki – jelentős nagyságú ültetvényt – barackost felszámolja a tulajdonosa, mert az elmúlt években csak kiadása volt, haszna a tavaszi fagyok miatt semmi.

Sajnos gyakorlattá vált, hogy az előző öt-hat évben mindig áprilisban érkezett a fagy. A szakemberek szerint olyan klimatikus változás következett be, amely miatt kajszibarackot termelni komoly kockázatot jelent ma Magyarországon.

Bonyhád határában van jelentős sárgabarack ültetvénye Kerekes Lászlónak.

– Április 7-én, hajnalban mínusz 4,5 fokot mértünk a barackosban. Készültünk a védekezésre, beindítottuk a két szélgépet, behúztuk a jéghálót, bekapcsoltuk a kályhákat, de minden hiába volt. Teljesen elvitte a fagy a termést. Egy darabig reménykedtünk, de a megbarnult virágokat az erős szél lesöpörte a fákról. Előtte is volt fagy, azt még túlélte a barack, ezt most nem – mondta Kerekes László.

Tavaly viszonylag jó évük volt, előtte évben negyed termésük volt. Sajnos a kajszi az ilyen, jó ha négy-öt évente ad szép termést. A nehézségek ellenére nem adják fel, mondta a bonyhádi termelő. Közel negyven éve foglalkoznak sárgabarackkal, a gyerekei is ebben nőttek fel. Folytatni fogják.

Bátaszék határában, Szászi-Mauthner Luca ültetvényében az említett napon mínusz 2,7 fokot mértek. A fagykár itt is látszik, de vannak fák, melyek még reménykeltőek, kérdés, amikor majd „tisztul” a fa, mennyi kisbarack marad rajta.

Kisvejke körzetében is mérsékeltebb volt a fagy, kár ugyan van, de még bizakodnak valamennyi termésben.

A tavaszi fagyok elleni védekezés csak egy szintig hatékony

A szakirodalom szerint kajszi esetén teljes virágzásban mínusz 2,2 Celsius fok a kritikus hőmérséklet, mínusz 2,9 foknál 10 százalékos kár, míg mínusz 5,6 foknál 90 százalékos kár tűnik valószínűnek. A tavaszi fagyok elleni védekezés csak egy szintig lehet hatékony. A mínusz 1,5-2 fokos fagyok kivédhetők például füstgyertyával, szalmabála égetésével, permetezéssel. Mínusz 3-4 foknál már ezek alkalmazása esetén is vannak károk. Ha ennél is hidegebb van, lehetetlen elkerülni a kárt, amely pusztító is lehet. A Hungaromet adatai szerint április 7-én mínusz 7 és 8 fokos hőmérsékletek is előfordultak az országban.