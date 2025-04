Nem számítasz nyugdíjra? Hát így ne is! Tuti recept a bukáshoz

Ezzel szemben a bejelentés nélküli foglalkoztatással már rövidtávon is komolyabb adóterheket lehet „megspórolni” (az egyéb adminisztratív terhekről nem is beszélve), valamint annak ellenőrzése is sokkal bonyolultabb, így a lebukás esélye is alacsonyabb. Az, hogy az adóhatóság arányaiban mégis több ilyen kihágást tár fel, az alapvetően a NAV kiemelt erőfeszítéseinek és az egyre célzottabb ellenőrzéseknek köszönhető.