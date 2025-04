Újjászületik a lángok martalékává vált gyógyfürdő – heteken belül kezdődik a munka (galéria)

A Tamási Gyógyfürdőben, három évvel ezelőtt pusztító tűz nem lett volna végzetes, a közel 900 köbméter oltóvíz jelentős károkat okozott a gépészetben. Így a felmérések után kiderült, több olyan felújítást is meg kell csinálni, mely túlmutat a tűz pusztításán.

Közel egymilliárd forintból újul meg a Tamási Gyógyfürdő

Fotó: Denes Martonfai

Látványos változás ugyan nem volt a Tamási Gyógyfürdőben, a háttérben zajlott a munka

Az elmúlt évek a felújítás előkészítésével, a közbeszerzési eljárás kötelező lefolytatásával és a kivitelező kiválasztásával telt. Mindeközben a fürdő csak részlegesen tudott működni, ami a látogatottság drasztikus visszaesését eredményezte. – Mindez a mai nappal megváltozik és új időszámítás kezdődhet – mondta Porga Ferenc polgármester. A támogatási szerződés átadásán Süli János, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: – A most kezdődő munkálatok előremutatóak, márcsak azért is, hiszen a réginél korszerűbb technikai berendezések épülhetnek majd be. A Tamási Gyógyfürdő Tolna vármegye legjelentősebb fürdője, ennek felújítása a térség egészére nézve fontos – tette hozzá a képviselő. – Csak együttműködéssel tud egy ilyen beruházás eredményes lenni – mondta Nyul Zoltán az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára. A terv ellenőrzése, a műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment, a költségszakértés területén egy formális együttműködési támogatás született a város és az Építési és Közlekedési Minisztérium között, így ezek a költségek nem terhelik Tamási kasszáját. – A terv az, hogy ez év nyarára újra üzembe helyezhessük a fürdőt. Miután az összes szükséges dokumentáció a rendelkezésre áll, így napokon belül át lehet majd adni a munkaterületet a kivitelezőnek és valóban megkezdődhet a munka. A jelenlegi újjáépítés az első szakasz – mondta Széles András alpolgármester.

Fotó: Denes Martonfai

Még a tűzeset előtt köttetett egy megállapodás a város és kormányzat között arról, hogy a fürdő teljes komplexitásában megújul, ezt törte ketté a covid, majd az energiavállság és végül a tűz. Most reményeink szerint visszatérhetünk a korábbi egyezményre és rövidesen Tamásiban egy minden igényt kielégítő fürdő működhet majd, ami a korábbi számokat ismerve, jelentős turisztikai vonzerőt jelent – zárta reményteljes gondolatait az alpolgármester.