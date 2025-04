Közösségi tér 1 órája

Az új termelői piac illatos oázis volt, ahova zeneszó csalogatta a vásárlókat (galéria)

Megnyílt az új faddi piactér szombaton reggel, és rögtön be is bizonyosodott, milyen fantasztikus közösségi tér válhat belőle a jövőben. A termelői piacon a sok finomság mellett igazi különlegességeket is találtunk.

A termelői piacra a Party Cafe zenekar is kilátogatott, akik élőzenével varázsoltak különleges hangulatot a délelőtti órákban. A muzsika szó szerint vonzotta az embereket: sokan megálltak, hallgatták a zenét, majd betértek a standok közé, hogy felfedezzék a helyi árusok kínálatát. Finom kóstolóval várták a vásárlókat az első termelői piacon az új faddi piactéren

Fotó: Kiss Albert Mézes élmények Hajósról A piac egyik különleges résztvevője a Bercsényi Családi Méhészet volt, akik Hajósról érkeztek Faddra. Standjukon a gesztenyeméztől a levendulás változaton át egészen a mézborig sokféle finomság sorakozott. Bár nehéz volt választani, a fahéjas méz mindenkit elvarázsolt. A család elmondta, nem először járnak a faddi piacon, ahol mindig nagy szeretettel fogadják őket. Különleges termékeiket saját méhészetükben állítják elő, így a minőség garantált. – Eltökéltek vagyunk abban, hogy minőségi, természetes eredetű, mézipari kézműves termékeket állítsunk elő, amelyeket magunk csomagolunk és juttatunk el vásárlóinkhoz – tudtuk meg Bercsényi Jánostól. Termelői piac a gyógynövények bűvöletében A Levendulás Élet alapítója, Takács Gyöngyi Decsről érkezett, és standját a rozmaring fűszeres illata lengte be. A különböző gyógynövényekből és francia levendulából készült szörpök, fűszersók, cukrok, teakeverékek, csokrok és batyuk mind a régi nagymama-receptek alapján készülnek, prémium minőségben és tartósítószer-mentesen.

Takács Gyöngyi nemcsak levendulát, hanem más gyógynövényeket is feldolgoz: menta, citromfű, rózsa, ibolya, bodza, rozmaring és pitypang is helyet kap a decsi kertben, amelyekből szintén különleges finomságok születnek. A stand igazi illatos oázis volt a piacon. Fotó: Kiss Albert Kézműves finomságok, húsvéti készülődés A piacon a mézes és levendulás különlegességek mellett sok más csodát is felfedezhettünk: házi készítésű kézműves termékek, füstöltáruk, pékáruk mellett, húsvéti ajándékok és díszek várták a vásárlókat. Minden standnál mosolygós árusok fogadták az érdeklődőket, így a piac nemcsak bevásárló-, hanem találkozóhelyként is működött. Az első piacnapra érdemes volt kilátogatni, hiszen a minőségi kézműves portékák, a friss hazai élelmiszerek, a közösség és a zene együttese egy olyan helyszínt teremtett, ahova érdemes lesz időről időre visszatérni.

Megnyílt a faddi piac Fotók: Kiss Albert