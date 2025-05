Erről semmiképpen se feledkezzen meg, mielőtt jóváhagyja az adóbevallását!

Közeleg a személyijövedelemadó-bevallás határideje. Az utóbbi években ez már nem ró különösebben nagy terhet a munkavállalókra, hiszen a NAV elkészíti a tervezetet, és ha az abban foglaltak nem szorulnak kiegészítésre, akkor nincs további teendő. A határidő lejártával a bevallás érvényessé válik.

Néhány kattintás, és célba ér a támogatásunk

Van azonban valami, amiről szerintem semmiképpen sem szabad megfeledkezni. Ez pedig a rendelkezés az adó egy százalékunkról, amellyel számtalan szervezetet, alapítványt tudunk segíteni. Ezt a pénzt már így is, úgy is kifizettük, nem jelent plusz kiadást, ha az szja-bevallásnál néhány kattintással arról is gondoskodunk, hogy támogatásként hasznosuljon egy szívünkhöz közel álló szervezetnél.