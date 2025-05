Eperből is a hazai az igazi – édes, nagyszemű és jellegzetes zamata van

Április végén az ember már nagyon vágyik a friss gyümölcsre. Végre megjelent a piacokon a tavasz hírnöke, a hazai fóliás eper. Már egy hónapja a külföldről származó változatát is lehetett kapni a boltokban, de a hazainak teljesen más az íze, aromája.

Már tíz napja lehet kapni a hazai hidegfóliás eperből, nagyszemű, illatos, ízletes, mondta Bogdán Mária szedresi őstermelő

Fotó: Makovics Kornél / Forrás: Tolnai Népújság

Eper: sokan még fél kilós kiszerelésben veszik

Már tíz napja lehet kapni a hazai hidegfóliás eperből Tolna vármegyében is. Az egyik családi vállalkozó, a szedresi Bogdán Mária elmondta, idén valamivel később indult meg az eper virágzása a februári hideg idő miatt. Folyamatosan szedik az első hazai gyümölcsöt és egyszerre három városban – Tolnán, Pakson és Szekszárdon – is árulják. Úgy számolnak, hogy két hét, mire dömping lesz a fóliás eperből, addigra az árak is szelídülnek majd. Jelenleg fél kilós kiszerelésben árulják, kilóját 3000 forintos áron, ez alá viszont nem szeretnének menni.

A nagybani piacon már számos termelő árulja portékáját, de összességében még lényegesen kevesebb áru van a piacon a megszokottnál, olvasható a FruitVeB oldalán. Az állományok állapota kifejezetten jó, fagykárok csak elvétve, lokálisan jelentkeztek az idén. A fűtött termesztés a vége felé közeledik, de hazánkban az üvegházi és a fűtött termesztés mindössze pár tíz hektárt jelent, ami a bőven 800 hektár feletti teljes területet tekintve nem meghatározó. Bár a spanyol és görög tételek miatt jelentkezett némi importnyomás, összességében jó áron, nagy kereslet mellett értékesítették a fűtött termelésből származó szamócát a hazai termesztők.

Könnyű megkülönböztetni a hazait az importtól

A hidegfóliás állományokat most kezdik szedni, ennek ára a nagybani piacon jellemzően kilónként háromezer forint körül van. A magyar szamóca minősége az idén kifejezetten jó, még az import mellett is nagy a kereslet, olyannyira, hogy egyértelműen keresleti piac alakult ki. A termelési költségek emelkedése ellenére a hazai termelők tartják a minőséget, és erre a jó kondícióban lévő állományok miatt az idén vélhetően a továbbiakban sem lehet majd panasz.

Bogdán Mária elmondta, úgy látja, kiváló minőségű a termés. Bár még egy hete az import szamócára is azt mondta több árus, hogy hazai termék, Bogdán Mária szerint könnyű megkülönböztetni az importot a hazaitól, mert a külföldről jövő eper színe sötétebb, a magyar viszont zamatosabb.