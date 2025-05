Ekkora fizetés kellene egy személyi hitelhez – a nyugdíjasokat gyakorlatilag kizárták

A legtöbb banknál legalább az aktuális nettó minimálbért kell igazolnia az igénylőnek ahhoz, hogy hitelt kaphasson, így a személyi kölcsönök esetében is rendszerint ugyanez az elvárás. Vagyis a legtöbb pénzintézet jelenleg 193 382 forint nettó jövedelemtől hitelez, míg jövőre már 218 519 forint, 2027-ben pedig 249 109 forint lesz az elvárt minimum, amennyiben teljesül a kormányzat többlépcsős minimálbéremelési terve – írta a ProfitLine.hu a BiztosDöntés.hu -ra hivatkozva.

Egyre nagyobb jövedelmet vár el a pénzintézet hitel igénylésénél

Íme néhány pénzintézet hitelhez szükséges elvárása

Az Erste Banknál például a Most Személyi Kölcsön és a Most Hűség Kölcsön esetében elvárt jövedelem 175 ezer forintról 193 ezer forintra nőtt áprilisban. A Most Személyi Kölcsönnél változott az adóstárssal történő igényléskor elvárt jövedelem összege is: itt április 26-tól kettejüknek 260 ezer forint helyett már 290 ezer forintot kell tudniuk igazolni.

Az OTP Bank is lépett április elején: az OTP Otthon Személyi Kölcsön és az OTP Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel igényléséhez elvárt jövedelem 250 ezer forintról 400 ezer forintra nőtt.

A Cofidis pedig a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelénél minimálisan elvárt jövedelmet emelte meg 450 ezer forintról 500 ezer forintra április 1-től.

Az emelések ellenére a többség kaphat ingatlanfedezet nélkül igényelhető hitelt a bankoktól, hiszen idén februárban a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 455 ezer forint volt a Központi Statisztikai Hivatal szerint, míg a nettó mediánkereset – aminél az emberek fele többet, fele pedig kevesebbet visz haza – 370 700 forint volt.

Nehezebb helyzetben vannak a nyugdíjas hiteligénylők

Más a helyzet a nyugdíjas hiteligénylőkkel, hiszen ez év februárban 242 683 forint volt az átlagos nyugdíj összege a Központi Statisztikai Hivatal szerint, míg a mediánérték 214 490 forint volt.

Ez utóbbi adat azt jelenti, hogy az öregségi nyugdíjban részesülők valamivel kevesebb mint fele a minimálbérnél kisebb összegű ellátásban részesül, így ők a legtöbb banknál nem hitelképesek jelenleg. Ugyanakkor a kisnyugdíjasok számára is akadnak lehetőségek: a Provident például már 100 ezer forint jövedelemtől hitelez, míg az MBH Hajrá Személyi Kölcsön Start Plus-hoz elég 150 ezer forint nettó jövedelmet igazolni.