Véget ért egy korszak – hiába várjuk, nem fog többet jönni a komp

A Tomori Pál híd átadásával drasztikusan csökkent a komp forgalma

A fejlődés változásokat hoz magával

Heringes Anita polgármester Facebook-oldalán írt a kompátkelés megszűnésével kapcsolatban. Egyrészt szomorúságát fejezte ki amiatt, hogy az élet felgyorsulása, a fejlődés, a Tomori Pál híd megépülése, a csökkenő kompos forgalom, Paks történetének egy elmúló részévé teheti a kompos átkelést Paks-Géderlak között. Ugyanakkor az önkormányzat döntésének okaira is kitért. Mint írta, képviselő-testületi döntés nyomán, az önkormányzat 10 millió forint támogatásban részesítette a Kiszl Hajózási Kft-t 2025-ben. A testület közösen azon az állásponton volt, hogy a több mint 40 millió forintos működési támogatási igényt nem tudták felvállalni egy piaci alapon működő cég tulajdonában működő szolgáltatásnál.

Felelősségteljes döntésre törekedtek

A pályázat kapcsán a polgármester arról is írt, hogy a támogatási összeg elnyerése esetén fel kell vállalni a hároméves fenntartási kötelezettséget. Az állami támogatás így csak idénre szólna, a következő években önkormányzati pénzből kellene finanszírozni ezt a normál esetben piaci alapon működő szolgáltatást. Emellett pedig a hajó javításának költségeit is elő kellene teremteni. A városvezetés így azt tartja a felelősségteljes döntésnek, ha az önkormányzat nem nyújt be pályázatot, mert a jelentős forgalomszám-csökkenés és a hosszútávú elköteleződés miatt az csak egy szépségtapasz lenne egy szolgáltatás megmentésére, de nem a megoldás.