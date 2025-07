Innen kerül az asztalra a nyár gyümölcse – Mutatjuk, miért kéne sokkal több dinnyét ennünk

Bogdán József szedresi termelő kalauzol bennünket. A családi háza udvarán két kamion várt arra, hogy elinduljanak a rakománnyal a fővárosba, a nagybani piacra. Közben a dinnyeföldön folyik a munka.

A dinnyeföldön akkor is dolgozni kell, ha negyven fok van és akkor is ha szemerkél az eső, mondta Bogdán József termelő (Fotó: Makovics Kornél)

A dinnyeföldön akkor is dolgozni kell, ha negyven fok van, és akkor is, ha szemerkél az eső

Reggel 6 órakor kezdődik a munka a dinnyeföldön. Összeállt a csapat, a többség tudja a dolgát, már rutinosak a szedők. Nem könnyű munka az övék, hiszen a legtöbb dinnye legalább tíz kilós. Ezeket emelgetni, pakolni egész nap fárasztó feladat.

Bogdán József elmondta, 25 éve foglalkozik dinnyetermesztéssel, jelenleg 20 hektáros a területe. Görögdinnyéből 4-5 fajtát termeszt, van közöttük magszegény is, most ez a keresettebb.

– Úgy 15-20 éve Szedresben legalább ötven család foglalkozott dinnyével, mára a számuk tízre csökkent. Ennek az oka, hogy voltak nehéz évek, a mélypont talán a 2010-es volt, amikor nem kedvezett semmi a termelőknek. Ekkor sokan hagyták abba a dinnyézést – mondta a termelő. A fénykorban még kamionokat küldtek Szedresbe a kereskedő cégek, mert volt annyi dinnyéjük a különböző termelőknek együtt, hogy érdemes volt így küldeni a fuvart. Most mindenki igyekszik saját maga megoldani az értékesítést.

– Sok család ment tönkre abban is, hogy hitelt vettek fel, hogy abból finanszírozzák a termelést, de nem jött be annyi, ami a kiadásaikat fedezte volna – tette hozzá Bogdán József .

Februártól szeptember végéig folyamatos a munka

Már februárban elkezdődik a munka a palántázással. Azokat gondozni kell, idén ez sem volt bonyodalom mentes. Márciusban még melegebb volt a vártnál, így a megerősödött palántákra jött rá a májusi hideg, esős idő. A dinnye afrikai növény, minél fejlettebb, annál érzékenyebb a hidegre. Május közepén aztán a korai fajtákkal, a sátorfólia alatt – ebből náluk 4,5 hektárnyi van – elkezdődik a szedés, ami szeptember közepéig, végéig tart. Időjárástól függően.

– Nem könnyű a piacon maradni – mondta Bogdán József. – Megbízható, kiváló minőséget kell termelni, és a helyzetet csak nehezíti, hogy sok az import dinnye. Még most is hoznak be, pedig már javában itt a hazai. Így aztán arra kényszerülünk, hogy akcióval indítsuk a szezont. De nem panaszkodok, hiszen keresik a mi dinnyéinket, itt háznál is árusítunk, illetve Balatonföldváron van állandó helyünk, valamint a nagybani piacra is szállítunk. Állandó vevőink vannak ott is.