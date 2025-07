Rászáll az EU a használt autók értékesítésére: drasztikus szigor várható

A vezess.hu szerint az üzemképesség bizonyítására elegendő lesz az érvényes műszaki vizsga, ennek hiányában azonban költséges szakértői véleményt kell majd beszerezni. A szekszárdi használt autó kereskedések vezetői úgy látják, ez a szigorítás náluk nagy változást nem jelent majd.

A tervek szerint jövőre csak érvényes műszakival lehet eladni a használt autókat. A kép a Nestor Sped Kft. telephelyén készült

Forrás: Makovics Kornél/Tolnai Népújság

Használt autók eladása jövőre: csak érvényes műszakival lehetséges

A készülő jogszabály elsődleges célja a roncsautók illegális exportjának és környezetszennyező szétbontásának megakadályozása. A tervezett intézkedések különösen az online piactereket érintik majd érzékenyen, hiszen a jövőben csak olyan járműveket lehet hirdetni, amelyekhez csatolják a forgalomképességet igazoló dokumentumokat.

A dokumentumok hiányában az autó értékesítése, újbóli regisztrációja vagy exportálása is tiltottá válna a tervezet szerint.

A javasolt szabályozás jelentős ellenállásba ütközött néhány uniós országban. A német autóklub (ADAC) álláspontja szerint "a tulajdonosok jogait sérti, ha nem dönthetik el, mi történjen a saját járművükkel". A szervezet értelmetlennek tartja a tervezett szabályozást, és több német tartományi politikus is túlzott adminisztrációs teherről beszél a tervezettel kapcsolatban. Az Európai Parlament várhatóan ősszel dönt a javaslatról.

A hazai kereskedések többsége nem is hallott a jövőre vonatkozó javaslatról

Megkérdeztünk szekszárdi kereskedőket a jövőre tervezett szigorításról:

Máté Tibor, a Velorex Autókereskedés ügyvezetője kérdésünkre elmondta, ők főleg Olaszországból és Ausztriából hoznak be használt gépkocsikat. Olaszországból például nem is engednek ki olyan járművet, amelynek nincs legalább 6 hónapig műszakija. Érti az unó szándékát, tette hozzá Máté Tibor, jó lenne, ha minél fiatalabb, jó műszaki állapotban lévő autók közlekednének a hazai utakon, de sajnos a vásárlók többségének maximum 2,5 milliós keret áll a rendelkezésére. Ebből a pénzből pedig 10-15 év közötti járművet lehet csak vásárolni, mert a 4 éves gépkocsi ára már 7 milliónál kezdődik. Egyébként, a kereskedőknek is az az érdekük, hogy minél kevesebb műszaki problémája legyen a vásárlás után is az autónak, mert – sokan nem tudják – a kereskedések egy évre garanciát vállalnak.