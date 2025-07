Gigaberuházást hoz Paksra a német vállalat – ilyet még nem látott itthon!

A paksi atomerőmű közelében fekvő helyszínen megvalósuló projekt középpontjában egy újgenerációs, moduláris mesterséges intelligencia adatközpont áll, amely akár 96 megawatt teljesítményű áramfogyasztásra képes – írta meg a Világgazdaság. Emellett egy 530 hektáros területen agro-fotovoltaikus napelemparkot is létrehoznak. Ez a központ energiaellátását biztosítja. Egy nagy kapacitású akkumulátoros energiatároló rendszer garantálja az áramhálózat stabilitását és a folyamatos, fenntartható energiaellátást.

A mesterséges intelligencia központ 2027-től működhet

Az adatközpont hőtermelését fenntartható módon a szomszédos mezőgazdasági üzemek hasznosítják. Így kapcsolódik össze az energiatermelés és a mezőgazdaság. A nem mindennapi beruházásról mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos is említést tett. Palkovics László jelezte, hogy a német ParTec AG kedden jelentette be, hogy a mintegy 1200 milliárd forintos beruházás 2027 ben kezdheti meg a működését Pakson.

A kormánybiztos szerint a „a Paks Data Center Campus által Magyarország Európa digitális jövőjének központjává válik. Közös projektünk a technológiai innovációt ötvözi az energiahatékony mezőgazdasággal, előmozdítja a térség fejlődését, és a haladás, a fenntarthatóság, a regionális fejlesztés és a hazai infrastruktúra jövőállóságának szimbóluma. A magyar kormány támogatásával és a mesterséges intelligencia, valamint az energiahatékonyság iránti közös elkötelezettséggel”.

A hírt kommentálva Heringes Anita polgármester örömének adott hangot. Azt mondta minden, ami a város fejlődését szolgálja kiemelkedően fontos, részben a helyi iparűzési adó bevételek tekintetében is. Nem is beszélve arról, hogy a város célja is a több lábon állás, így minden beruházásnak örömmel adnak helyt.