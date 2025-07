Árrobbanás a szekszárdi piacon – a barack aranyat ér, de az uborka sem olcsó (képgalériával)

Nem volt tömeg, de a jó idő és napsütés sokakat kicsalogatott a szekszárdi piacra. Az árak nagy meglepetést nem okoztak, bizony bele kell nyúlni a pénztárcába, ha a nyár kincseiből szeretnénk asztalt teríteni otthon. A szekszárdi piac továbbra is nyári arcát mutatja: zsúfolt pultok, napsütés, lédús gyümölcsök és szezonális zöldségek csábítják a vásárlókat. De vajon milyen árakkal kell számolnia annak, aki most indul el őszibarackért vagy csemegekukoricáért? Körbejártuk a piacot, és megnéztük, mit mennyiért kínálnak a standokon.

A szekszárdi piacon a szezon legcsábítóbb terményei

Fotó: Makovics Kornél

Szekszárdi piac: barack drágán, dinnye olcsón, kukorica a középmezőnyben

Az egyik legnépszerűbb nyári gyümölcs, az őszibarack kilója jelenleg 1800 forint körül mozog. Több árusnál is hasonló árakat találtunk, de a szebb, napérleltebb darabokat még ennél is drágábban kínálják. Az őszibarack ára Szekszárdon tehát elég magas, sokan csak néhány darabot vesznek belőle. Ezzel szemben a görögdinnye kifejezetten olcsón kapható: a legtöbb helyen kilónként 280 forintért árulják, de volt, ahol már 250 forintért is hozzá lehetett jutni. Érett, hibátlan sárgadinnye darabját 200 forintért is lehetett már venni.

A szekszárdi piacon természetesen nem csak gyümölcsöt kapni, hanem szezonális zöldségeket is. A friss, édes, hatalmas csövű csemegekukorica darabját 300 forintért kínálják. A kukorica tehát a középmezőnyt képviseli az árak terén: nem a legolcsóbb, de a barackhoz képest barátságosabb árfekvésű. A kajszibarack ára Szekszárdon minőségtől függően 1000 és 1500 forint között mozog: a lekvárnak való kisebb, kevésbé szép gyümölcs már 1000 forintért is elérhető leakciózva, míg a nagyobb szemű, szebb barack kilója 1500 forint, míg a kopasz barack ennél is drágább, 1800 forintba kerül egy kiló. A kovászolni való uborkát 799 forintos kilónkénti áron kínálták, szilva 650 forinttól már kapható, a TV paprika ára pedig 750-800 forint körül alakult. A dió kilója jelenleg 3500 forint a szekszárdi piacon.