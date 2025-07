Alkalmi vétel? 2 órája

Most „potom pénzért” veheti meg Szekszárd legnagyobb szálláshelyét

Eladóvá vált Szekszárd legnagyobb férőhelyes szálláshelye, ami egy több mint 24 ezer négyzetméteres telken működik. Az ingatlan jelenleg is szálláshelyként üzemel, akár 108 főt is képes elszállásolni. A tulajdonos nemcsak az épületeket, hanem a teljes felszerelést és használati tárgyakat is az ár részévé tette, így a komplexum akár azonnal, zökkenőmentesen tovább üzemeltethető. A szekszárdi szálláshely most mindössze nagyjából 597 millió forintért vehető meg.

A szekszárdi szálláshely egy több mint 24 ezer négyzetméteres telken működik immár közel két évtizede. A 2006-ban épült és azóta folyamatosan karbantartott ingatlan jelenleg is szálláshelyként funkcionál, összesen 20 apartman üzemel a területen. A tulajdonos nemcsak az épületeket, hanem a teljes felszerelést és használati tárgyakat is az ár részévé tette, így a komplexum akár azonnal, zökkenőmentesen tovább üzemeltethető. A hatalmas szekszárdi szálláshely pavilonos elrendezésű

Forrás: ingatlan.posztolom.com Ezt tudja a hatalmas szekszárdi szálláshely A területen étterem is található, jól felszerelt konyhával és ötven fő számára kialakított beltéri férőhellyel, valamint fedett terasszal. A nagy méretű, gondozott szabadterületen bőven jut hely akár nyolcvan autó vagy busz parkolására is, sőt a telek adottságai rendezvények lebonyolítására is kiválóak: egy 360 négyzetméteres terasz, valamint két különböző méretű rendezvényterem – egy 40 és egy 120 négyzetméteres – áll rendelkezésre. Az ipari áram és valamennyi közmű ki van építve, a működés műszaki feltételei tehát minden szempontból adottak. A jelenlegi beépítettség mindössze 9 százalék, így a terület fejlesztési potenciálja kiemelkedő. Az ingatlan két övezeti besorolással rendelkezik: egy nagyobbik része kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területként, míg a kisebbik kertvárosias lakóterületként van nyilvántartva. Ez lehetőséget teremt akár új társasházak, akár lakópark építésére, különösen a Bor utca felőli, már beépített városrészhez kapcsolódó részen. A gazdasági övezetben akár 60 százalékos beépítettség is engedélyezett, ami tovább növeli az ingatlanban rejlő lehetőségeket. Elhelyezkedése is kedvező: közvetlenül a 6-os főút mellett található, az M6-os autópálya legközelebbi lehajtója pedig mindössze öt kilométerre van. A környék infrastrukturális fejlődése, a Sió közelsége és a folyamatosan bővülő kerékpáros úthálózat további turisztikai előnyöket kínál, ami még értékesebbé teszi az ingatlant a jövőbeni tulajdonos számára. A szekszárdi ingatlanpiacon ritkán adódik ilyen lehetőség A szálláshely az eladó szerint évek óta visszatérő vendégekkel és bevételt termelő rendezvényekkel működik, így nemcsak az ingatlan, hanem a már kialakult üzleti háttér is része az ajánlatnak. A meghirdetett irányár nettó 470 millió forint, amely 27 százalék áfával együtt bruttó 596,9 millió forintot jelent. A szekszárdi ingatlanpiacon ritkán adódik ilyen lehetőség: működő vállalkozás, fejleszthető telek, komoly infrastruktúra – és mindez „potom pénzért” a város szélén.