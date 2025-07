Új játszótér, árnyas közösségi tér is lesz az 500 millió forintos felújítás után a városban

Jelentős átalakulás vár a Pollack Mihály és Szedres utca közötti tömbbelsőre – írja a TelePaks. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz támogatásával félmilliárd forintos beruházás valósul meg, amelynek részleteiről Kudorné Szanyi Katalin, a körzet önkormányzati képviselője közölt részleteket.

Megújul a Pollack Mihály és a Szedres utca közötti tömbbelső Pakson

Forrás: TelePaks

Több ütemben valósul meg a tömbbelső felújítása

Elmondta, hogy a fejlesztés több ütemben zajlik majd. Elsőként a közutakat újítják fel, miközben az elhasználódott víziközművek teljes cseréje is megtörténik. – A meglévő utak felújítása mellett a Szedres utcai gerincvezetéket teljes egészében ki kell váltani egy új vezetékrendszer építésével, mivel a régi állapota már nem teszi lehetővé a javítást – magyarázta a képviselő. A lakásokhoz kapcsolódó vízvezeték-csatlakozások cseréje is megtörténik, ám az épületeken belüli felújítás a lakók feladata. A burkolatfelújítás érinti az utakat, a járdákat és az épületbejáratokat is. A korábbi aszfalt helyére térkő kerül, külön figyelmet fordítva a balesetmentes közlekedésre.

Új játszótér, közösségi tér is épül

Kudorné Szanyi Katalin kiemelte, hogy a Pollack Mihály utca 36-42-es számú társasház környezetében a rézsűszög módosításával, új növények telepítésével és szegélyek cseréjével teljes körű lesz a változás. Megújulnak a szemétlerakó helyek is, és a Pollack Mihály utca 42-46. számú épületek előtt is térkövezett bejáratok, lépcsők és új korlátok járulnak hozzá a kényelmes és biztonságos közlekedéshez. A tömbbelső osztott játszótere a vezetékrendszerek cseréje miatt megszűnik, helyette egy nagyobb, jól megközelíthető játszótér és egy árnyékos közösségi tér épül. Külön kérése volt a lakóknak, hogy a trafóház előtti padok megmaradjanak – tette hozzá a képviselő. Arról is beszélt, hogy a speciális terepviszonyok miatt a csapadékvíz-elvezetés új, zárt csatornarendszert kap, amelyhez egy tavat is kialakítanak. Ebbe olyan különleges növényeket telepítenek majd, amelyek nemcsak hasznosak, de esztétikailag is vonzóvá teszik a területet.