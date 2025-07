REport 1 órája

Sokan nem örülnek a szigorú limitnek a palackok visszaváltásánál

Sokan most szembesültek azzal, hogy pár hónappal ezelőtt tranzakciónként 5000 forintos limitet vezetett be a visszaváltó automatáknál a MOHU. A gépek maximum ekkora értékben adnak ki vásárlási utalványt is. Aki száznál több 50 forintos visszaváltást szeretne, annak ezt ezentúl több tranzakcióban kell megtennie.

Tranzakciónként 5000 forintos limitet vezetett be a visszaváltó automatáknál a MOHU. Az automatákat egyébként rengetegen használják, a múlt év végén a cég azt közölte, hogy az új rendszerben visszaváltásban érintett palackok, dobozok, üvegek száma elérte a félmilliárdot. A MOHU célja, hogy három év múlva az italcsomagolások minimum 90 százalékát visszaváltsák Magyarországon, ahol a becslések szerint évente több, mint 3 milliárd italcsomagolás van forgalomban. Aki visszaváltásnál száznál több 50 forintos italcsomagolást akar végrehajtani, annak több tranzakcióban kell megtennie

Fotó: Makovics Kornel / Forrás: MW Visszaváltás: az ötezer forintos limit kevés vásárlót érint A MOHU az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) kérésének tett eleget, amikor 5000 forintra módosította az egy tranzakcióban visszaváltható limitet. A boltosok és a MOHU is azt mondja, a 100 darabos limit kevés vásárlót érint, a vállalat szerint egymillió visszaváltásból 600 esetben váltottak vissza ennél több csomagolást. A legnépszerűbb visszaváltási mód a boltban levásárolható papírutalvány, több mint 20 milliárd forintot kértek vissza így a vásárlók. A visszaváltók 10-15 százaléka kéri a díjat egyenesen saját bankszámlára. Az automatáknál egyébként lehetőség van arra is, hogy a visszaváltási díjat jótékony célra utaljuk. Több mint 70 millió forintot adományoztak így a vásárlók, ezt az összeget három, országos elérésű, gyerekgyógyítással foglalkozó intézmény között osztják szét, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetet, a Bethesda Gyermekkórházat és a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáját lehet így támogatni. A lakóhelyhez minél közelebb legyen erre mód Az általunk megkérdezett vásárlók elmondták, hogy ők hová telepítenének még visszaváltó automatákat. A legtöbben lakótelepek környékét javasolták, de volt, aki az autóbusz- és a vasúti pályaudvarok környékét is javasolta. Volt, aki nagyobb településeken is szívesen látna visszaváltó automatát. A legtöbben azt szeretnék tehát, hogy a lakóhelyükhöz legközelebb legyen visszaváltó. A Tolna vármegyei palackvisszaváltókba bedobált palackokat rendben találta a MOHU, nyilatkozták korábban. Az összes visszaváltott darabszám tekintetében Tolna vármegye az országos mezőny második felében van, de az egy főre jutó visszaváltások száma kilencvenhét volt a múlt évben, ami megközelíti a magyarországi vármegyék átlagát. A visszaváltások többsége hétvégente történik, így a sorok elkerülése miatt javasolt hétköznaponta meglátogatni a REpontokat, tájékoztattak.