1,3 tonna problémás élelmiszert vont ki a hatóság a forgalomból

Kedvező tapasztalatokkal zárult a nyári szezonális ellenőrzés első szakasza. A július 15-e óta tartó vizsgálatok célja, hogy a nyári időszakhoz kapcsolódó tevékenységek során az élelmiszerlánc minden szakaszában biztosított legyen az előírások betartása, az élelmiszerbiztonság, valamint az állatvédelmi szempontok érvényesülése, olvasható a Nébih honlapján.

Fotó: Gorodenkoff / Forrás: Shutterstock

A vármegyei kormányhivatalok szakemberei többek között 32 hazai üzemben vizsgálták a grillezésre szánt előkészített húsok és húskészítmények előállítási folyamatát. Az ellenőrzött termékek között hőkezelésre szánt grillkolbászok, pácolt húsok és sütőkolbászok szerepeltek. Az ellenőrzéseken a felügyelők az általános higiéniai feltételeken túl külön figyelmet fordítottak az alapanyagok és késztermékek tárolására, a nyomonkövethetőségre, az allergének kezelésére, a jelölések megfelelőségére, valamint a vállalkozói önellenőrzések teljesülésére és a termelési dokumentáció meglétére. A vállalkozások többsége megfelelt a jogszabályi követelményeknek, de néhány létesítmény esetében előfordultak kisebb, rövid határidővel orvosolható hiányosságok. Egy kereskedőnél engedély nélküli előkészített hústermék előállítás miatt kellett intézkedni, míg egy másik létesítményben 1,3 tonna lejárt, jelöletlen és nem nyomon követhető élelmiszert vontak ki a forgalomból.

A vármegyei hatósági állatorvosok országosan 25 lovas szolgáltató létesítményt is ellenőriztek. Összesen 413 ló tartási körülményeit, valamint az ezekhez kapcsolódó dokumentumokat tekintették át. Öt esetben indult hatósági eljárás, jellemzően a lovak jelöletlensége és a lóútlevél hiánya, a kötelező szűrővizsgálatok elmulasztása, a lovak lovas szolgáltatásra való alkalmatlansága, illetve a szolgáltatói tevékenység bejelentésének hiánya miatt.

Az ellenőrzés-sorozaton 30 termelői piac működését, valamint az ott árusító kistermelők tevékenységét is vizsgálta a hatóság. Kedvező tapasztalat, hogy a higiéniai feltételek biztosítottak voltak, az árusítók rendelkeztek az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumokkal, valamint FELIR azonosítóval. Néhány őstermelő kistermelői regisztráció nélkül értékesített, a hatóság felszólítására azonban rövid időn belül pótolták a bejelentést. Előfordultak hiányosságok a termékjelölésben és nyilvántartásokban is, amelyeket haladéktalanul javítaniuk kellett a termelőknek.