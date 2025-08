Új szabályok vonatkoznak az alkalmi munkavállalókra, beindult a szezon

Július 1-jétől módosult az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) szabályozása. A múlt évben módosított törvény alapján az alkalmi munkavállalók időkeretét immár nem munkaviszonyhoz, hanem a munkavállaló személyéhez kötik. Ez azt jelenti, hogy egy munkavállaló legfeljebb évi 120 napig dolgozhat EFO formában, függetlenül attól, hány munkáltatónál áll alkalmazásban.

Július 1-től módosult az egyszerűsített foglalkoztatás szabályozása. Az alkalmi munkavállalók a korábbinál még több napot dolgozhatnak

Alkalmi munkavállalókra leginkább a mezőgazdaságban van szükség

A szőlőtermesztésben, ahol a kézi idénymunka kiemelkedően fontos, ez a szabályozás alapvetően érinti a munkaerő-gazdálkodást. A változás különösen érzékenyen érinti a szőlőtermesztőket a szüretre való felkészülés időszakában.

A jogértelmezés alapján a NAV lehetővé teszi, hogy idén külön-külön számítsák az év első és második félévében létesített munkaviszonyokat – amennyiben azok különböző munkáltatókhoz kötődnek.

Így a korábban már 120 napot dolgozott munkavállaló új munkáltatónál ismételten 120 napig alkalmazható az év második felében. Ez a lehetőség jelentős mozgásteret biztosít az ágazat számára – különösen akkor, ha a munkavállaló június 30. előtt már kimerítette az éves keretét egy másik munkáltatónál – hívta fel a figyelmet az agroinform.

Az általunk megkérdezett Tolna vármegyei termelők elmondták, örülnek annak, hogy júliustól bővült a munkavállalók köre, hiszen hamarosan kezdődik a szüret a megye két borvidékén, de a kertészetekben, gyümölcsösökben is nagyon kell a kétkezi munka. Így, aki dolgozni akar, annak most számtalan lehetősége van erre, főleg, ha két gazdánál is vállal munkát. Például aki kimerítette a dinnyeszedésnél a 120 napos keretét, az szüret idején, egy másik gazdálkodónál újra kezdheti.

Egy nap – két munkáltató: hogyan számoljuk? A NAV álláspontja szerint, ha egy munkavállaló egyazon napon több munkáltatónál is dolgozik egyszerűsített foglalkoztatásban, az a keretszámítás szempontjából csak egy napnak számít. Fontos megjegyezni, hogy az alkalmi munkára eltérő szabályok vonatkoznak: egy munkáltató legfeljebb 90 napot foglalkoztathat egy munkavállalót december 31-ig. Új munkáltatónál ez a lehetőség újraindul.

Elektronikus nyilvántartás: NAV-ellenőrzési lehetőségek

A munkáltatók a NAV Mobil applikációján és az ONYA rendszer felületén ellenőrizhetik a munkavállalók még rendelkezésre álló EFO-napjait. Ehhez a munkavállaló adóazonosító jelére, TAJ-számára és nevére van szükség. A rendszer automatikus figyelmeztetést küld túllépés esetén, így a hibás bejelentés könnyen elkerülhető.