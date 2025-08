Az alma ára a banánéval vetekszik, idén sem lesz bő termés belőle

– Az elmúlt hetekben csapadékból is kaptunk, és a hőmérséklet is kedvező volt, nem volt az a nagy hőség. Reméljük ettől a fán lévő almák mérete is javul majd. A talajtól is függ, hogy melyik fajtát viseli meg jobban az időjárás. A kötöttebb talajon lévő gyümölcsfák jobban bírják az aszályt is. Egy jó, közepes termésben bízunk, de ez függ attól is, mennyire lesz hőség, kapnak-e hőgutát a fán lévő gyümölcsök.

Az almafák nagyon érzékenyek a betegségekre, a növényvédelemre minden évben nagy hangsúlyt kell fektetni. Idén is a kánikula okozott gondot, hogy ne perzselődjön le a fák levele, gyakran permeteztek éjszaka, mondta a gazdálkodó.