Most menjen tankolni: keddtől többet fizetünk a kutakon!

Drágul az üzemanyag, érdemes még ma tankolni.

Kutny Gábor

Keddtől ismét emelkednek az üzemanyagárak – írja a Világgazdaság. A Mol döntése alapján a benzin literenként bruttó 2, a gázolaj pedig bruttó 3 forinttal kerül majd többe. Ez azt jelenti, hogy a normál 95-ös benzin átlagára 583 forint, a gázolajé pedig 591 forint lesz, bár a kutak között továbbra is lehetnek jelentős eltérések.

Érdemes tankolni, mert emelkedik a benzin ára
Keddtől a benzin és a gázolaj ára is emelkedik
Forrás:  MW

A drágulást részben a forint gyengülése és az olaj világpiaci árának emelkedése okozza. A dollár hétfőn napközben 339 forint fölé erősödött, a Brent olajfajta hordónkénti ára pedig 67 dollár fölé kúszott.

Horvátországban még mindig olcsóbb a benzin

Aki a napokban a horvát tengerpartra indul, jobban jár, ha a határ túloldalán tankol. Bár júliusban megszűnt a hatósági ár, az üzemanyagok továbbra is kedvezőbbek, mint Magyarországon:

Dízel: 1,34–1,36 euró/liter → kb. 530 forint

Benzin: 1,43–1,44 euró/liter → kb. 560 forint

LPG: 0,74 euró/liter → kb. 290 forint

Az autópályák mentén az árak magasabbak lehetnek, és gyakran csak prémium-üzemanyagot kínálnak, ezért érdemes egy rövid kitérőt tenni tankolás előtt.

 

