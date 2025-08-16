Ma már az ország legismertebb borászatai keresik a fiatal szekszárdi szakembert

Molnár András egyike a legfiatalabb borszakértőknek. Bár a szekszárdi nedűkön nőtt fel, mára a Balaton környéki borászatok is szívesen fogadják tanácsait. Azt mondja, egyértelműen látszik egy trend: azok a fiatalok, akik fröccsön nőttek fel, később érett borbarátokká válnak. A borbírálat pedig szenvedély, nem munka.

A borbírálat vajon a szívben kezdődik?

Fotó: Facebook/Molnár András

Tizennyolc éves kora óta olyan közegben forog, ahol a bornak meghatározó szerepe van. Szekszárd egyik közismert borszállodájában tanulta meg a borbírálat alapjait, és nőtte ki magát olyan szakemberré, akinek véleményére ma már a komoly szekszárdi pincészetek is adnak egy bor kialakításában. – Én másképpen fordulok a bor felé, mint egy borász – mondja. – Sokkal inkább a fogyasztót képviselem egy-egy tétel kialakításánál, és arra hívom fel a borász figyelmét, milyen ízvilág az, amit a vendég szívesen fogyasztana. Az ízek harmóniája, a bor könnyedsége ma sokkal fontosabb, mint az alkoholfoka, és e szerint próbálok tanácsot adni.

A borbírálat kezdetei: fröccstől a kóstolóasztalig

– A mi generációnk fiatalon, amikor túl voltunk a vad bulizós korszakon, fröccsözött. Aztán néhány barátommal elkezdtünk kóstolni, megbeszéltük, ki mit érez, és mire a társaság összejött, megmutattuk, mire figyeljenek. Ebből nőtt ki az én szakértelmem is, meg azokból a borászokkal végzett kóstolásokból, amelyekből rengeteget tanultam. Azt látom, hogy a fiatalok is a magas minőséget keresik, és egyre többen figyelnek arra, milyen palackot vegyenek le a polcról – mondja.

A borbírálat művészete: intuíció és érzékenység

– Amikor azt mondom egy kóstolás alkalmával a borról, hogy szilvás, meggyes vagy virágos jegyeket mutat, nyilván nem arról van szó, hogy a gyümölcs vagy a virág benne van a borban. A bor szőlőből van. Ezek sokkal inkább intuíciók, érzések. És nyilván mindenkinek mást sugall az adott pillanat és tétel. Egyébként azt kell mondjam, a hölgyek sokkal jobb kóstolók, sokkal érzékenyebbek ezen a területen is. Egy jó borbírálat sokat hozzátesz egy tétel értékéhez, ezért fontos, hogy megmérettessen – mondja Molnár András.