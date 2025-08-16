25 perce
Ma már az ország legismertebb borászatai keresik a fiatal szekszárdi szakembert
A borbírálat világa kívülről talán elegáns kóstolgatásnak tűnhet, de a színfalak mögött komoly szakmai munka zajlik. Molnár András, a fiatal szekszárdi borszakértő, aki ma már a Balaton környéki borászatoknak is ad tanácsot, mesélt a borbírálat folyamatáról, a trendek változásáról és kedvenc borfajtájáról.
Molnár András egyike a legfiatalabb borszakértőknek. Bár a szekszárdi nedűkön nőtt fel, mára a Balaton környéki borászatok is szívesen fogadják tanácsait. Azt mondja, egyértelműen látszik egy trend: azok a fiatalok, akik fröccsön nőttek fel, később érett borbarátokká válnak. A borbírálat pedig szenvedély, nem munka.
Tizennyolc éves kora óta olyan közegben forog, ahol a bornak meghatározó szerepe van. Szekszárd egyik közismert borszállodájában tanulta meg a borbírálat alapjait, és nőtte ki magát olyan szakemberré, akinek véleményére ma már a komoly szekszárdi pincészetek is adnak egy bor kialakításában. – Én másképpen fordulok a bor felé, mint egy borász – mondja. – Sokkal inkább a fogyasztót képviselem egy-egy tétel kialakításánál, és arra hívom fel a borász figyelmét, milyen ízvilág az, amit a vendég szívesen fogyasztana. Az ízek harmóniája, a bor könnyedsége ma sokkal fontosabb, mint az alkoholfoka, és e szerint próbálok tanácsot adni.
A borbírálat kezdetei: fröccstől a kóstolóasztalig
– A mi generációnk fiatalon, amikor túl voltunk a vad bulizós korszakon, fröccsözött. Aztán néhány barátommal elkezdtünk kóstolni, megbeszéltük, ki mit érez, és mire a társaság összejött, megmutattuk, mire figyeljenek. Ebből nőtt ki az én szakértelmem is, meg azokból a borászokkal végzett kóstolásokból, amelyekből rengeteget tanultam. Azt látom, hogy a fiatalok is a magas minőséget keresik, és egyre többen figyelnek arra, milyen palackot vegyenek le a polcról – mondja.
A borbírálat művészete: intuíció és érzékenység
– Amikor azt mondom egy kóstolás alkalmával a borról, hogy szilvás, meggyes vagy virágos jegyeket mutat, nyilván nem arról van szó, hogy a gyümölcs vagy a virág benne van a borban. A bor szőlőből van. Ezek sokkal inkább intuíciók, érzések. És nyilván mindenkinek mást sugall az adott pillanat és tétel. Egyébként azt kell mondjam, a hölgyek sokkal jobb kóstolók, sokkal érzékenyebbek ezen a területen is. Egy jó borbírálat sokat hozzátesz egy tétel értékéhez, ezért fontos, hogy megmérettessen – mondja Molnár András.
Miért köpik ki a bort?
Aki látott már borbírálatot, az tudja, hogy az értékelők mindig kiköpik a kóstolt kortyot. – Én sosem nyelem le, mert annyi mintát, amit egy verseny alatt le kell bírálni, képtelenség lenne meginni. Így is elfárad az ember érzékelése egy bizonyos tételszám után. Van, aki tíz minta után mondja, hogy elég, nekem szerencsém van: képes vagyok 30–40 tételt is lekóstolni, ha jó passzban vagyok – meséli.
„Kadarka – a szívem csücske”
– Szekszárdi révén – bár alapvetően fehérborpárti vagyok – számomra a kadarka maga a csoda. Olyan sokrétű lehetőségek vannak ebben a borban, annyi mindenhez passzol, és a fajta annyi mindent kibírt, hogy most a reneszánszát éli. Én, ahol lehet, népszerűsítem. Az elmúlt tíz évben a trendek is sokat változtak: akkor a testes vörösborok vitték a prímet, ma a könnyed rosék, fehérek – és a kadarka – kerültek előtérbe. De tudjuk, hogy a trendek változnak – teszi hozzá.
Szekszárdi az ország második legjobb sommelier-jeBüszke rá, hogy kisvárosi indulóként ilyen messzire eljutott.