A bor érték, de tiéd a mérték – borkóstolás Gyönkön

Talán kevesen tudják, hogy Gyönkön öt palackos borászat van – ami egy kisváros esetében a Tolnai borvidéken egyedülálló – , amelyből három üzlethálózatokban, kereskedelmi csatornákon keresztül is értékesíti a borait és szívesen települ ki közönségi rendezvényre is. Gyönkön és Varsádon már rendszeresek a nyitott pince rendezvények is, illetve a pincészetekben borkóstolásra is van lehetőség.

Megtelt a tér Gyönkön, a borkóstolásról több neves pincészet gondoskodott

Forrás: Beküldött fotó

Borkóstolás, borfogyasztás Gyönkön a kultúra része

A szombati rendezvényen a Both Családi Pincészet, a Grál Pincészet-Mucsi Zalán és a nemzetközi versenyeken is rendszeresen résztvevő Simigh Családi Pincészet borait kóstolhatták az érdeklődők. A Szürkebarát, Chardonnay, Kékfrankos, Cabernet Sauvignon mellett a Simigh Pincészet Chardolini, a Grál Pincészet Pelzberg kékfrankos és Kadarka , a Both Pincészet Igazmondója is kóstolható volt.

A zenés BOR-tér jó alkalom volt a barátoknak, ismerősöknek, hogy találkozzanak, beszélgessenek, táncoljanak és a mértékletes borfogyasztás gasztronómiai élményét átéljék.

– A bor kultúra. Ezt valljuk Gyönkön, amikor a helyi borverseny meghirdetésre kerül és ezt valljuk akkor is, amikor közösségi rendezvény épül a kulturált borfogyasztás köré, mondta Téli Róbert, Gyönk polgármestere, aki Frittmann János borászt, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökét idézte: – Legyen szó közös étkezésekről, ünnepi alkalmakról, kulturális eseményekről, családi, baráti és üzleti rendezvényekről vagy borkóstolókról a kulturált és mértékletes borfogyasztás támogatja az egyének társas kapcsolatait, elősegíti a harmonikus kommunikációt és a közös élmények megélését.