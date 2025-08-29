augusztus 29., péntek

A bor érték, de tiéd a mérték – borkóstolás Gyönkön

A múlt hét végén, szombaton újra megtelt élettel Gyönkön a Dózsa tér. Cyránszki Mária Vénusz alkotását körbe ülték az érdeklődők, a Vagabund zenekar pedig kiváló hangulatot teremtett, résztvevők a borkóstolás mellett igazi utcabálon is érezhették magukat.

Mauthner Ilona

Talán kevesen tudják, hogy Gyönkön öt palackos borászat van – ami egy kisváros esetében a Tolnai borvidéken egyedülálló – , amelyből három üzlethálózatokban, kereskedelmi csatornákon keresztül is értékesíti a borait és szívesen települ ki közönségi rendezvényre is. Gyönkön és Varsádon már rendszeresek a nyitott pince rendezvények is, illetve a pincészetekben borkóstolásra is van lehetőség.

borkóstolás Gyönkön
Megtelt a tér Gyönkön, a borkóstolásról több neves pincészet gondoskodott
Forrás: Beküldött fotó

Borkóstolás, borfogyasztás Gyönkön a kultúra része

A szombati rendezvényen a Both Családi Pincészet, a Grál Pincészet-Mucsi Zalán és a nemzetközi versenyeken is rendszeresen résztvevő Simigh Családi Pincészet borait kóstolhatták az érdeklődők. A Szürkebarát, Chardonnay, Kékfrankos, Cabernet Sauvignon mellett a Simigh Pincészet Chardolini, a Grál Pincészet Pelzberg kékfrankos és Kadarka , a Both Pincészet Igazmondója is kóstolható volt.

A zenés BOR-tér jó alkalom volt a barátoknak, ismerősöknek, hogy találkozzanak, beszélgessenek, táncoljanak és a mértékletes borfogyasztás gasztronómiai élményét átéljék.

– A bor kultúra. Ezt valljuk Gyönkön, amikor a helyi borverseny meghirdetésre kerül és ezt valljuk akkor is, amikor közösségi rendezvény épül a kulturált borfogyasztás köré, mondta Téli Róbert, Gyönk polgármestere, aki Frittmann János borászt, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökét idézte: – Legyen szó közös étkezésekről, ünnepi alkalmakról, kulturális eseményekről, családi, baráti és üzleti rendezvényekről vagy borkóstolókról a kulturált és mértékletes borfogyasztás támogatja az egyének társas kapcsolatait, elősegíti a harmonikus kommunikációt és a közös élmények megélését. 

Borkóstoló Gyönkön
Gyönkön közösségi rendezvény épül a kulturált borfogyasztás köré.
Forrás: Beküldött fotó

 

 

 

