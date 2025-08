Csúcsra futott a lakáspiaci kereslet, és a kínálat is bővült

„A kereslet növekedése nem kizárólag az elsőlakás-vásárlók érdeklődéseinek köszönhető, amelynek hátterében a fix 3 százalékos hitelprogram bejelentése áll. A várható élénkülés miatt azok a vevők is aktivizálták magukat, akik korábban tervezték a piacra lépést, de eddig kivártak. Ezek a vásárlók most igyekeznek a várható keresleti hullám előtt megtalálni következő otthonukat. Az eladó lakások piacán tapasztalt keresletélénkülés másik közvetett oka az otthon start program miatt az albérletpiaci változásokban keresendő. A szülők egy része ugyanis az egyetemvárosokban a bérlés helyett a vásárlás irányába mozdult.” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Fotó: Inside Creative House / Forrás: Shutterstock

A kereslet élénkülése az ingatlan.com adatai alapján leginkább Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt érezhető havi szinten, ahol 39 százalékkal nőtt a telefonos érdeklődések száma. Győr-Moson-Sopronban 37, Pest és Vas vármegyékben pedig egyaránt 36 százalékos növekedés történt az előző hónaphoz képest. Balogh László hozzátette: „Havi összevetésben minden vármegyében nőtt a kereslet. Még a legkisebb növekedést elkönyvelő Tolna, Somogy és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben is 14-17 százalékkal erősödött a kereslet.”

A kínálat is bővült

Az eladási szándék növekedésére, a kínálat bővülése is rávilágít. Júliusban több mint 30 250 lakást és házat hirdettek meg eladásra az ingatlan.com-on, ami havi és éves alapon egyaránt 2–3 százalékos bővülésnek felel meg. A friss kínálat bővülése főként a tulajdonosoknak köszönhető, ők 2–6 százalékkal több hirdetést adtak fel havi és éves viszonylatban is.

„Sok eladó most, az Otthon Start Program szeptemberi indulásával lát reális esélyt a továbbköltözésre. Ha az elsőlakás-vásárlók megveszik az otthonukat, ők maguk is könnyebben tudnak továbblépni. Az adásvételi láncolatokkal így azok is jól járhatnak, akik beragadtak a meglévő otthonukba, tervezték a továbbköltözést, de az idei év közepére kifulladó kereslet miatt eddig nem találtak vevőt az otthonukra megfelelő áron.” – tette hozzá az ingatlan.com szakértője.