Óráról órára csökkentek a piacon az árak, ennyibe kerül a dinnye most (GALÉRIA)

A legtöbb árusnál az árak nagy meglepetést nem okoztak, bizony bele kell nyúlni a pénztárcába, ha a nyár kincseiből szeretnénk asztalt teríteni otthon. A szekszárdi piac továbbra is nyári arcát mutatja, bőséges volt a választék lecsópaprikából, kovászolni való uborkából és szezonális gyümölcsökből. Mint ahogy már megszokhattuk, az egyik árusnál most is óráról órára csökkent a dinnye ára.

Néhány árusnál ahogy telt az idő, csökkentek az árak a szerdai szekszárdi piacon, a dinnye ára is sokakat érdekelt

Fotó: Denes Martonfai / Forrás: Tolnai Népújság

A dinnye ára 350 forintról indult, de óráról órára csökkent aztán

A dinnye már nem volt sláger, igaz, az idő is hűvösebb volt a nyári hónaphoz képest, így kevesebb fogyott belőle. Reggel 350 forintért kínálták, de 9 óra magasságában már 250 forintért mérték kilóját. Persze volt, aki nem változtatott az áron, de az amúgy sem nagy érdeklődők között kérdés, mennyit adott el belőle.

A lecsópaprikának is egyre barátságosabb az ára, több helyen kínálták 650 forintért, bár volt, aki ragaszkodott a 750 forintos árhoz. A paradicsom kilójáért a kora reggeli órákban még 1050 forintot kértek, pár órával később 900-ért adták. A csemegekukorica csövenként 250 forintot ért, vettem belőle, így tudom, nagy jól nézett ki a tejes szemekkel.

Gyümölcsből is bőséges volt a választék: őszibarackból többféle, az ára is nagyon változatos: 800 forinttól 1800 forint között, kilónként. Volt már hazai szőlő, olyan nagyszemű, hogy akár importnak is elmenne, kilóját 1800 forintért mérték. Szilvából kevés volt, 600 forintos áron kínálták.

A vajbab ára nem sokat szelídült, továbbra is 1800 és 2000 forint között mozog, a cukkini kilójáért 450, a kelkáposztáért 650 forintot kértek.

A nyár slágere a kovászolni való uborka, most volt belőle bőven. A legolcsóbb ár, amivel találkoztunk 650 forint volt, de 900-nál sehol nem volt drágább.