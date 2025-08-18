Napokon belül eldől, lesz-e idén dió, most támad a dióburok-fúrólégy

A diófa mindig fontos szerepet játszott a családok életében, hiszen a gyermekek születésekor elődeink mindig ültettek egyet a kertbe. 2012-ben azonban valami örökre megváltozott a diófa tulajdonosok életében, hiszen azon a nyáron igazolták először hazánkban, hogy jelen van az Észak-Amerikából származó nyugati dióburok-fúrólégy.

Napokon belül eldől, lesz-e idén dió, ugyanis most támad a dióburok-fúrólégy

Forrás: Shutterstock/illusztráció

A dióburok-fúrólégy kártétele jól látható már a zöld termésburkon is

Kimondottan nagyobb – több hektáros – dióültetvény, ahol a termelő részben ebből él, kevés van Tolna vármegyében, de néhány diófa szinte minden vidéki ház udvarában megtalálható. Az országban egyébként közel nyolcezer hektáron termelnek diót a statisztikai hivatal által gyűjtött információ szerint. Ezzel a dió – az alma, valamint a meggy után – a harmadik legnagyobb területet foglalja el, az összes gyümölcstermő terület 9,5 százalékán termesztik.

A dióburok-fúrólégy az USA és Mexikó területéről származik. Európában először a '80-as évek elején jelent meg, elsőként Svájcban. A dió termésburkában károsít, és erős fertőzésnél hatalmas kártételt okozhat a dióültetvényekben. Az imágó július elejétől szeptember közepéig rajzik, és ezalatt folyamatosan tojást rak. Az első stádiumú lárvák augusztus elején jelennek meg, az imágók pedig hosszú életűek, akár 40 napig is élhetnek. A nőstények a tojásaikat a dió zöld burkába rakják le. A tojásokból 5-7 nap alatt kelnek ki az apró nyüvek, amelyek kirágják magukat a dió burkából, majd miután ledobják magukat a talajra, beássák oda magukat, és ott bábként telelnek át.

A dióburok-fúrólégy kártétele jól átható már a zöld termésburkon is. A termés felületén apró szúrásnyomok látszanak, majd a termésburok megfeketedik. A fertőzött dió idő előtt lehullik a fáról, és a termésburok rátapad a dió kemény héjára, majd elszíneződik és megpenészedik, így a termés nem fogyasztható.

A dióburok-fúrólégy elleni védekezés praktikái

Ahogyan minden kártevő esetében, úgy a dióburok-fúrólégy esetében is az első legfontosabb lépés az, hogy időben kell észlelünk a jelenlétüket. Erre pedig kiváló megoldás a sárga, sárgászöld ragacsos csapda. De nagyon fontos az összefogás is, hiszen csak úgy tudjuk megállítani a dióburok-fúrólégy támadását, ha mindenki, akinek diófája van, védekezik ellene.