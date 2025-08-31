augusztus 31., vasárnap

NAV

1 órája

Ők kerülnek most a NAV célkeresztjébe

Az építkezéseket és az építőanyag-kereskedőket ellenőrzik Tolnában.

Teol.hu

Az építkezéseket és az építőanyag-kereskedőket ellenőrzik a NAV Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai szeptember 1. és 5. között.  A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. 

Illusztráció: MW

Szeptember 1-én Tengelicen és Szedresben, 2-án, Pakson, 3-án Dombóváron, 4-én Szekszárdon, 5-én pedig Bonyhádon várható ellenőrzés  – közölte a NAV az Adótraffipax oldalon. Hozzátették, a közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.

 

