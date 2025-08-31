Ők kerülnek most a NAV célkeresztjébe

Az építkezéseket és az építőanyag-kereskedőket ellenőrzik a NAV Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai szeptember 1. és 5. között. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét.

Illusztráció: MW

Szeptember 1-én Tengelicen és Szedresben, 2-án, Pakson, 3-án Dombóváron, 4-én Szekszárdon, 5-én pedig Bonyhádon várható ellenőrzés – közölte a NAV az Adótraffipax oldalon. Hozzátették, a közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.