Mutatjuk, milyen feltételekkel igényelhető a rendkívül kedvező lakásvásárlási hitel

Az ingatlanszakértők is felkészülten várják, hogy 2025. szeptember elsejétől elinduljon a FIX 3% Lakáshitel Program, amely a rendszerváltás óta a legnagyobb otthonteremtési támogatás a fiataloknak. Ennek kapcsán megkerestünk egy szekszárdi szakembert, aki elmondta, hogy a tervezet megjelenése óta figyelemmel követik, miként forrja ki magát a lehetőség feltételrendszere.

A FIX 3% Lakáshitel Program rendkívül kedvező lehetőséget nyújt a fiataloknak az első lakás megvételéhez

Forrás: Shutterstock

Íme, a FIX 3% Lakáshitel Programban való részvétel feltételei

Kiemelte, hogy olyan 18 éven felüliek igényelhetik a rendkívül kedvezményes hitelt, akik rendelkeznek munkahellyel, jövedelmük fedezi a törlesztőrészletet, és legalább két éves társadalombiztosítási jogviszonyuk van (az utolsó 180 nap Magyarországon). Feltétel a büntetlen előélet, a köztartozás-mentesség, a banki hitelképesség, ezen felül 10 százalékos önerővel kell rendelkezni. Továbbá azok számára adott a lehetőség, akik elmúlt 10 évben nem rendelkeztek lakóingatlan-tulajdonnal, vagy csak kis (15 millió forint érték alatti) értékű ingatlanuk vagy legfeljebb 50 százalékos tulajdonhányaduk volt. Magyar lakcímmel rendelkező, a szomszédos országokban dolgozó, ingázó munkavállalók is élhet a kedvező lehetőséggel.

A megvásárolni kívánt ingatlannal kapcsolatban is húztak határokat. Lakás esetében legfeljebb 100 millió, családi ház és tanya esetében pedig legfeljebb 150 millió forint értékű ingatlan vásárolható. Fontos az is, hogy a négyzetméterár nem haladhatja meg a bruttó 1,5 millió forintot, és a hitel építkezésre is felhasználható.

Összevonható más támogatásokkal

Az ingatlanszakértő szerint a FIX 3% Lakáshitel Program másik nagy előnye, hogy összevonható más támogatásokkal: CSOK Plusz, Babaváró Hitel, Falusi CSOK, energiahatékonysági felújítási hitel, Vidéki Otthonfelújítási Program. Ugyanakkor nyitott az egyedülállók, a párok, a házasok és a gyermektelen fiatalok előtt is. Ha pedig házastársak együtt igénylik, elég, ha a tulajdoni feltételeknek és a TB-jogviszonyra vonatkozó követelménynek csak egyikük felel meg.

Az is újdonságot jelent, hogy a kedvezményes hitellel vásárolt ingatlant akár bérbe is lehet adni.