Agrárgazdálkodás

52 perce

Tudtad? Földhasználatnál nem minden öröklődik át

Címkék#tulajdonostárs#haszonbérleti#jog#földműves

Változott a földforgalmi törvény a múlt hónap elsejétől. A módosítás világossá tette, földhasználatnál örökölhetők-e az elővásárlási és előhaszonbérleti ranghelyek.

Mauthner Ilona

A földhasználó ranghelyére örökösének is jogot biztosít a törvény, de vannak feltételek. A jogosultsághoz az kell, hogy legalább 3 éves bejegyzett földhasználata legyen az örökösnek, ami az örökhagyó ideje alatt fennállt.

földhasználatnál nem minden örökölhető
A földhasználó ranghelyére örökösének is jogot biztosít a törvény földhasználatra, de vannak feltételek. 
Forrás: MW/Löffler Péter

Földhasználatnál nézzük mi örökölhető és mi nem

A tulajdonostárs ranghelye ugyancsak örökölhető: ha a földműves tulajdonostárs öröklés útján jutott a tulajdoni részhez, akkor az örökhagyó tulajdonlási ideje beleszámít a 3 évbe. Az előhaszonbérleti ranghely örökösére is átszáll: ha valaki örökléssel kerül be a haszonbérleti jogviszonyba, az örökhagyó használati ideje beszámít a szükséges 3 évbe.

Gazdaságátadásnál is érvényesülnek az öröklődő ranghelyek. Ezek a ranghelyek nem csupán hagyományos öröklés esetén élnek tovább, hanem gazdaságátadásnál is átszállnak az örökösre vagy az átvevőre.

Mi az ami nem öröklődik át?

A földműves státusz, illetve a helyben lakás, hiszen ezek személyhez kötődő feltételek, melyeket az örökösnek külön kell megszereznie.

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) is tájékoztatást nyújtott ezekről a változásokról, különös hangsúlyt fektetve arra, hogy mi az, ami átörökíthető, és mi az, ami semmiképp sem száll át.

 

