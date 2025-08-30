augusztus 30., szombat

Lakásépítési hullám

1 órája

Gyorsított engedélyek, több ezer új lakás – beindult az Otthon Start!

Címkék#Otthon Start Program#elsőlakás#hitel

Tolna vármegyében egyelőre alacsony az új lakások kínálata. 2024-ben mindössze 51 otthont adtak át. Elindult az Otthon Start Program, amely több tízezer új lakás építését gyorsíthatja fel országszerte – jelentette be Panyi Miklós államtitkár.

Teol.hu

Elindult az Otthon Start Programiroda online aloldala, amely az elsőlakás-vásárlók számára kínált fejlesztéseket segíti – írja Facebook oldalán Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. A kormány minden olyan projektet támogat, ahol legalább 250 lakás épül, és ezek 70 százaléka megfelel a program feltételeinek. Az ilyen beruházások nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak, így gyorsabban indulhatnak az építkezések. 

Jelenleg is több tucat fejlesztést vizsgálnak, amelyekkel több mint tízezer új lakás épülhet meg 2025-ben. A cél: bővülő kínálat, mérséklődő lakásárak.

Az Otthon Start Program felpörgetheti az építőipar lakásépítési szegmensét
Fotó: MW/illusztráció

Országosan a kormány a lakásfejlesztések felpörgetését várja az Otthon Start Programtól, Tolna vármegyében a KSH adatai szerint 2024-ben mindössze 51 új lakást adtak át, ami közel 58 százalékos visszaesést jelent a 2023-as évhez képest, amikor nagyságrendileg 120 új építésű otthon készült el.

Bár országos szinten 2025 első félévében 43 százalékkal több építési engedélyt adtak ki, mint egy évvel korábban, ez a növekedés elsősorban Budapest és a nagyvárosok projektjeinek köszönhető. Tolna vármegyében egyelőre nem jelentettek be nagyobb fejlesztéseket.

 

