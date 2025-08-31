Sokkoló árkülönbség: olcsó a piacon, horror a boltban – így szálltak el a szőlőárak

Beérett a csemegeszőlő, kiváló a minősége, íze, zamata. Csabagyöngye, Saszla, Attila, Néró, Éva, Helikon, Hamburgi muskotály, ezek csak a legnépszerűbb fajták. Két héttel ezelőtt jelent meg a magyar piacokon a Hamburgi muskotály, mely az egyik legkeresettebb fajta. Az országban a legnagyobb területen – az agrárkamara adatai szerint – Bács-Kiskunban, Somogyban és Tolnában termesztenek belőle.

Beérett a csemegeszőlők királynője, a Hamburgi muskotály. Úgy tűnik szőlőből az aszály ellenére is lesz elég

Forrás: MW/illusztráció

A hamburgi muskotály íze, zamata kiváló

A csemegeszőlő-piacon a tapasztalatok szerint pár éve nagy tisztulást hozott az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) bevezetése, és az importszállítmányok ellenőrzése, ami számos tisztességtelen szereplőt szorított ki a kereskedelemből. A Saszla nagybani piaci ára jelenleg 800 forint körül van, a nagyobb bogyójú szőlőké pedig 1000 forint. A kiskereskedelemben változó árréssel kerül a fogyasztókhoz a szőlő. Így lesz ebből 2000 - 2500 forint, kilónként.

A magasabb minőségű csemegeszőlő árát nagymértékben meghatározza az import ára, ami a jelenlegi forint-euró árfolyam miatt várhatóan magasabb lesz. A magnélküli fajták iránt – a nemzetközi trendet követve – nőtt a kereslet, annak ellenére, hogy a szőlő jó ízének, zamatának alapvető meghatározója a mag.

A csemegeszőlő munkaigényesebb a borszőlőnél

Szászi Luca bátaszéki termelő elmondta, Hamburgi muskotályt termelnek közel két hektáron. Ezen a héten kezdik el szedni ezt a fajtát. Kialakult vevőkörük van, zöldségesek, felvásárlók már hetekkel ezelőtt keresték őket, az iránt érdeklődve, idén mekkora mennyiség várható. Idén a több éves átlaghoz hasonló mennyiség várható. A szőlő minősége kiváló, édes, muskotályos, kellően savas is, igazán ropogós, nagyszemű, mutatós fajta. Úgy tervezik, hogy legalább másfél hónapig tudnak árusítani. Összességében minőségben kiváló a termés, szép nagyok a fürtök.

Fotó: Makovics Kornél - archív

A termőterület nagysága az elmúlt években nem változott

Hazánkban az idén mintegy 371 hektáron termesztenek csemegeszőlőt, a három legjelentősebb termőkörzet Bács-Kiskun megye (142 hektár), Heves megye (62 hektár) és Tolna megye (46 hektár). Ugyanakkor a kettős hasznosítású, borszőlőként besorolt, de friss fogyasztásra is használható fajtákból is nagyobb mennyiség kerül étkezési célra. A friss piacra kerülő étkezési szőlő mennyisége évente 10-12 ezer tonna körül alakul.