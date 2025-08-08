augusztus 8., péntek

Több banknál is duplán vonták le ugyanazt az összeget a számláról

Bár nem tömeges jelenségről van szó, így is sok ügyfelet érint a hiba. Kétszer vonta le bizonyos korábbi vásárlások összegét egyes ügyfelek számlájáról az OTP Bank – írja az Index olvasói és piaci jelzések alapján.

Mauthner Ilona

Bár nem tömeges jelenségről van szó, az Index információi szerint így is sok ügyfelet érint a hiba. Két pénzintézetnél is azt történt, hogy néhány ügyfelüknél kétszer vonta le a korábbi vásárlások összegét a bank.

Kétszer vonta le a pénzintézet a vásárlások összegét

Egy külső szolgáltatónál adódott probléma, amelynek következményeként egyes tranzakciók duplán jelentek meg: ha valaki például már kifizetett egy összeget, a rendszer ezt újra levonta a számlájáról.

„A külső partner bevonásával mindent megteszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink számláján ismét a helyes egyenleg jelenjen meg. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől” – közölte az OTP Bank.

A bank munkatársai jelenleg azon dolgoznak, hogy kiszűrjék a dupla tranzakciókat, és ennek eredményeként minden érintett ügyfélnél helyreálljon a számlaegyenleg.

Az Erste ügyfelek is érintettek

Az Erste Bank is közölte: külső szolgáltatói hiba miatt augusztus 7-én tévesen duplán terhelődött néhány július elején végzett bankkártyás vásárlás.

„Nem történt visszaélés, a duplán beterhelt összeg központilag jóváírásra került, már a zárolt tételek között megtalálható, így ezzel nincs teendőd. Sajnáljuk a kellemetlenséget!” – áll a közzétételben. 

 

