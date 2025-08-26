Megkezdték a gazdák a kukorica betakarítását, siralmas az eredmény

Dolgoznak a kombájnok a kukoricaföldeken is, vigyázni kell a közutakon. Nem nagyon volt arra példa, hogy augusztus közepén már megkezdődött volna a kukorica betakarítása. A nyári hőség és a kevés csapadék megtette a hatását.

Tolnában néhány gazdaságban már megkezdődött a kukorica betakarítása. Bátán ilyen a termés, mutatta Kocsis János és felesége. Nem túl biztató a kép

Fotó: Makovics Kornel / Forrás: Tolnai Népújság

Kritikus a helyzet, megkezdődött a kukorica betakarítása

Krieser János, aki a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, egyben a vármegyei gabonaválasztmány tagja, elmondta, ők tavasszal a vetést az átlagosnál később végezték el – április 20-a környékén, így vetés után kaptak csapadékot, ami akkor jót tett a növénynek. A napokban járta körbe a területüket, úgy látja, az állomány egy jelentős része még zöld. Így, ha marad a meleg – márpedig az előrejelzés nagy lehűlést nem ígér –, egy hónap múlva kezdik el a betakarítást.

– A túlélésért küzdünk, azért találtuk ki a későbbi vetést is. A kukoricatáblának van olyan része, ahol már száraz a növény, de szerencsére sok helyen van még zöld rész. Az elkeserítő az, hogy bár már mindenki látja, nem lesz nagy termés, a felvásárlási árak mégis nyomottak. Tonnánként 78-80 ezer forintos árat kínálnak a kereskedők, ami nagyon alacsony. Viszont a toxinszintet megemelték, 20-as a felső határ, még tavasszal az 5-öst jelölték meg. A termelők kiszolgáltatottak, nem sokat tehetnek. Nyilván az árak is emelkednek majd, így aki teheti, tárolja a terményt.

Aszályra toleráns fajtákat kell választani

– Bátán is lehetne már vágni a kukoricát, teljesen elszáradt a szára, a cső is megérett. Pár nap és el is kezdik a munkát – mondta a tulajdonos, Kocsis János, fiatal gazdálkodó. Ők úgy tervezik, el is adják egyből a terményt. Nincs előszerződésük, de ha lenne, akkor is csak 76-78 ezer forinttal számolhatnának tonnánként. A búzájuk is a tárolóban várja a gazdáját, még azt sem tudták értékesíteni, mondta a gazdálkodó.

Évről évre csapadékszegény idő és nagy meleg jellemzi a nyarakat, ami a kukoricának nem kedvez. De mit lehet tenni? Az aszályra toleráns hibridek előnyt adhatnak, de technológiai oldalon is van mozgástér: a vetésidő optimalizálása, a talaj vízleadásának mérséklése (sekélyebb művelés, ahol indokolt), a gyomosodás kordában tartása – mondta Krieser János.