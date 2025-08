Búzaszemekből kovácsolt nemzeti összefogás – Döbrököz is csatlakozott a Magyarok Kenyere programhoz

A mozgalom Baranya megyéből indult, az alapötlet pedig az volt, hogy a gazdák gyűjtsenek búzát, melyből augusztus 20-án megsütik a nemzet új kenyerét. „Már az első alkalommal sokkal több termény gyűlt össze, mint gondoltuk volna” – emlékezett vissza Vendégh Edit, a NAK Tolna Vármegyei elnöke. A fel nem használt búzát Böjte Csaba dévai Szent Ferenc Alapítványa kapta meg, azóta pedig a határon túli magyar gazdák is bekapcsolódtak a gyűjtésbe. A NAK és a MAGOSZ 2013 óta koordinálja a Magyarok Kenyere akciót, a leőrölt liszt pedig karitatív szervezeteken keresztül jut el a rászorulókhoz.

Döbrököz két mázsa búzával csatlakozott a Magyarok Kenyere programhoz

Fotó: Ruip Gergo

Döbrököz is bekapcsolódott a nemzeti kezdeményezésbe

Idén Döbrököz is csatlakozott a programhoz – jelentette be dr. Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője. Mint elmondta, Farkas Edit, a község polgármestere az önkormányzat által művelt területekről két mázsa búzát ajánlott fel a közös ügy érdekében.

„Ez egy számomra különösen kedves kezdeményezés” – tette hozzá a képviselő –, „sokat köszönhetünk Jakab Istvánnak, a MAGOSZ elnökének, aki a kampányomban is sokat segített.” Hozzátette, tavaly Bécsben is szerveztek Szent István-napi misét a Kaláka Egyesülettel együttműködve, amelyet Rigó püspök úr celebrált. „Felvidékiek, erdélyiek, burgenlandiak, bécsiek, és mi, magyarországiak is együtt ünnepelhettünk. Idén a misét Keresztes Andor esperes atya fogja celebrálni.”

Farkas Edit polgármester örömmel üdvözölte a kezdeményezést: „Nagy megtiszteltetés, hogy településünk is hozzájárulhat a nemzet kenyeréhez – egy kicsit így mi magunk is benne leszünk.”

Fotó: Ruip Gergo

Közös ügy, közös felelősség a Magyarok Kenyere

Vizin Balázs, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke kiemelte: a program idén is rendkívül sikeres. „Van még hová fejlődni a vármegyében” – mondta –, „de ez a mai nap is remek példája annak, hogy újabb közösségek csatlakoznak, mint most Döbrököz. Augusztus 20-áig még bárki bekapcsolódhat.”

Hozzátette: jelenleg 8 tonna termény áll rendelkezésre, de bíznak benne, hogy ezt sikerül 10–12 tonnára növelni. „Ehhez olyan összefogásra van szükség, amelyet Tolna vármegye lakossága már sokszor megmutatott” – hangsúlyozta. A vármegyei önkormányzat vezetése elkötelezetten támogatja a célkitűzést.