augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

23°
+38
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ennek sokan örülnek

36 perce

Nagy ugrás jön: ennyi lesz a minimálbér 2026-ban

Címkék#Demján Sándor Program#bérminimum#pénzügyek#minimálbér#fizetés

A kormány szerint a gazdasági bővülés csak akkor ér valamit, ha az emberek jövedelme is érezhetően emelkedik. Ezt szolgálja az a több évre szóló bérfejlesztési ütemterv, amely egyszerre növeli a minimálbért és a garantált bérminimumot. A kabinet úgy látja: ha a legalacsonyabb keresetek feljebb kúsznak, az a magasabb bérekre is pozitív hatással lesz.

Teol.hu

A cél, hogy a minimálbér rövid időn belül elérje a 400 ezer forintos szintet, miközben az átlagfizetés a milliós határhoz közelítsen. A mostani megállapodás alapján 2025-ben a legkisebb kereset 9 százalékkal, 290 800 forintra nő, ennyi lesz a minimálbér 202. 2026-ban további 13 százalékos emelés jön, így 328 600 forint lesz a bruttó összeg, majd 2027-ben 14 százalékos emelkedéssel 374 600 forintra nőhet a minimálbér. A garantált bérminimum 2025-ben 7 százalékkal, 348 800 forintra emelkedik, a későbbi értékeket évente állapítják meg.

Folytatódik a minimálbér emelése jövőre és 2027-ben is
Folytatódik a minimálbér emelése jövőre és 2027-ben is. Fotó: Mártonfai Dénes

Könnyítések a legkisebb béreket fizető cégeknek

Azok a vállalkozások, amelyek minimálbéren alkalmaznak dolgozókat, halasztást kapnak a szociális hozzájárulási adó befizetésére: az adott évben a megelőző év mértéke lesz az irányadó. Ez a szabály 2025-től 2027-ig fokozatosan érvényesül. Emellett a kormány a Demján Sándor Programon keresztül 1400 milliárd forintot fordít a kis- és középvállalkozások fejlesztésére és hatékonyságuk növelésére.

A családtámogatások is magasabbak lesznek

A minimálbér és a bérminimum emelkedése a szociális juttatások összegét is növeli. A gyermekgondozási díj (GYED) maximuma jövőre 373 ezerről 407 ezer forintra emelkedik. A diplomás GYED alapképzés esetén 186 ezerről 203 ezerre, mesterképzésnél 228 ezerről 244 ezerre nő. A gyermekek otthongondozási díja (GYOD) is több mint 290 ezer forintra emelkedik. Az új összegeket februárban kapják kézhez az érintettek.

Ezt hozhatja a minimálbér emelés

A kormány arra számít, hogy a 9 százalékos minimálbér-emelés és a további bérnövekedés 2025-ben jóval meghaladja a 3–4 százalékos inflációt, ami érdemben javíthatja a fizetések reálértékét. Ez a fogyasztás bővülését is elősegítheti, így a GDP 3 százalék feletti növekedése is reális célnak tűnik. A folyamatot a munkáshitel program és a családi adókedvezmény duplázása is támogatja.

Lesznek kihívások, de a vállalkozások alkalmazkodni fognak

A bejelentett emelésekről Dr. Fajszi Lajos, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Tolna vármegyei elnöke elmondta: a három évre szóló bérmegállapodás előkészítésében a VOSZ is részt vett, és annak idején minden érintett fél támogatta a terveket. Akkor még nem volt látható, hogy a gazdasági nehézségek elhúzódnak, ezért a mostani helyzet bizonyos mikro- és kisvállalkozások számára komoly kihívást jelenthet, főként ott, ahol az élőmunka aránya magas.

– Meggyőződésem, hogy a cégek teljesíteni fogják a vállalt emeléseket, de elképzelhető, hogy a jövőben további kormányzati segítségre is szükség lesz – tette hozzá a VOSZ vármegyei elnöke.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu