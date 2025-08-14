Nagy ugrás jön: ennyi lesz a minimálbér 2026-ban

A cél, hogy a minimálbér rövid időn belül elérje a 400 ezer forintos szintet, miközben az átlagfizetés a milliós határhoz közelítsen. A mostani megállapodás alapján 2025-ben a legkisebb kereset 9 százalékkal, 290 800 forintra nő, ennyi lesz a minimálbér 202. 2026-ban további 13 százalékos emelés jön, így 328 600 forint lesz a bruttó összeg, majd 2027-ben 14 százalékos emelkedéssel 374 600 forintra nőhet a minimálbér. A garantált bérminimum 2025-ben 7 százalékkal, 348 800 forintra emelkedik, a későbbi értékeket évente állapítják meg.

Folytatódik a minimálbér emelése jövőre és 2027-ben is. Fotó: Mártonfai Dénes

Könnyítések a legkisebb béreket fizető cégeknek

Azok a vállalkozások, amelyek minimálbéren alkalmaznak dolgozókat, halasztást kapnak a szociális hozzájárulási adó befizetésére: az adott évben a megelőző év mértéke lesz az irányadó. Ez a szabály 2025-től 2027-ig fokozatosan érvényesül. Emellett a kormány a Demján Sándor Programon keresztül 1400 milliárd forintot fordít a kis- és középvállalkozások fejlesztésére és hatékonyságuk növelésére.

A családtámogatások is magasabbak lesznek

A minimálbér és a bérminimum emelkedése a szociális juttatások összegét is növeli. A gyermekgondozási díj (GYED) maximuma jövőre 373 ezerről 407 ezer forintra emelkedik. A diplomás GYED alapképzés esetén 186 ezerről 203 ezerre, mesterképzésnél 228 ezerről 244 ezerre nő. A gyermekek otthongondozási díja (GYOD) is több mint 290 ezer forintra emelkedik. Az új összegeket februárban kapják kézhez az érintettek.