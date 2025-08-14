58 perce
Nagy ugrás jön: ennyi lesz a minimálbér 2026-ban
A kormány szerint a gazdasági bővülés csak akkor ér valamit, ha az emberek jövedelme is érezhetően emelkedik. Ezt szolgálja az a több évre szóló bérfejlesztési ütemterv, amely egyszerre növeli a minimálbért és a garantált bérminimumot. A kabinet úgy látja: ha a legalacsonyabb keresetek feljebb kúsznak, az a magasabb bérekre is pozitív hatással lesz.
A cél, hogy a minimálbér rövid időn belül elérje a 400 ezer forintos szintet, miközben az átlagfizetés a milliós határhoz közelítsen. A mostani megállapodás alapján 2025-ben a legkisebb kereset 9 százalékkal, 290 800 forintra nő, ennyi lesz a minimálbér 202. 2026-ban további 13 százalékos emelés jön, így 328 600 forint lesz a bruttó összeg, majd 2027-ben 14 százalékos emelkedéssel 374 600 forintra nőhet a minimálbér. A garantált bérminimum 2025-ben 7 százalékkal, 348 800 forintra emelkedik, a későbbi értékeket évente állapítják meg.
Könnyítések a legkisebb béreket fizető cégeknek
Azok a vállalkozások, amelyek minimálbéren alkalmaznak dolgozókat, halasztást kapnak a szociális hozzájárulási adó befizetésére: az adott évben a megelőző év mértéke lesz az irányadó. Ez a szabály 2025-től 2027-ig fokozatosan érvényesül. Emellett a kormány a Demján Sándor Programon keresztül 1400 milliárd forintot fordít a kis- és középvállalkozások fejlesztésére és hatékonyságuk növelésére.
A családtámogatások is magasabbak lesznek
A minimálbér és a bérminimum emelkedése a szociális juttatások összegét is növeli. A gyermekgondozási díj (GYED) maximuma jövőre 373 ezerről 407 ezer forintra emelkedik. A diplomás GYED alapképzés esetén 186 ezerről 203 ezerre, mesterképzésnél 228 ezerről 244 ezerre nő. A gyermekek otthongondozási díja (GYOD) is több mint 290 ezer forintra emelkedik. Az új összegeket februárban kapják kézhez az érintettek.
Ezt hozhatja a minimálbér emelés
A kormány arra számít, hogy a 9 százalékos minimálbér-emelés és a további bérnövekedés 2025-ben jóval meghaladja a 3–4 százalékos inflációt, ami érdemben javíthatja a fizetések reálértékét. Ez a fogyasztás bővülését is elősegítheti, így a GDP 3 százalék feletti növekedése is reális célnak tűnik. A folyamatot a munkáshitel program és a családi adókedvezmény duplázása is támogatja.
Lesznek kihívások, de a vállalkozások alkalmazkodni fognak
A bejelentett emelésekről Dr. Fajszi Lajos, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Tolna vármegyei elnöke elmondta: a három évre szóló bérmegállapodás előkészítésében a VOSZ is részt vett, és annak idején minden érintett fél támogatta a terveket. Akkor még nem volt látható, hogy a gazdasági nehézségek elhúzódnak, ezért a mostani helyzet bizonyos mikro- és kisvállalkozások számára komoly kihívást jelenthet, főként ott, ahol az élőmunka aránya magas.
– Meggyőződésem, hogy a cégek teljesíteni fogják a vállalt emeléseket, de elképzelhető, hogy a jövőben további kormányzati segítségre is szükség lesz – tette hozzá a VOSZ vármegyei elnöke.