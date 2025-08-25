Elaludt a gyertya a pincében? Halálos figyelmeztetés borászoknak!

Az idei szüreti időszak már kezdetét vette Tolnában is, a korai érésű szőlők már mustba öltözve várják, hogy borrá alakuljanak. A szüret azonban komoly tragédiába torkollhat, a mustgáz minden évben szed áldozatokat, egy pillanatnyi figyelmetlenség pedig végzetessé válhat – figyelmeztet a Nébih.

A modern megoldások, például szén-dioxid-érzékelők mellett az évszázados gyertyás módszer is hatékony.

Fotó: SimonSkafar / Forrás: Getty images

Mi az a mustgáz, és miért veszélyes?

Amikor a must forr, az erjedés során a szőlőben lévő cukor átalakul: etil-alkohol és szén-dioxid keletkezik. Utóbbi a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb gáz, ezért a pincékben és föld alatti járatokban alulról, a padozat közeléből kezdve gyűlik össze, lassan kiszorítva az oxigént.

Riasztó adat, hogy egyetlen liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel. Ha a gáz szellőzetlen térben reked, észrevétlenül is végzetes lehet. Az oxigénhiány először rosszullétet, szédülést, hányingert, majd mentális zavarokat okoz. Nagyobb koncentrációban a mustgáz gyorsan cselekvésképtelenné teheti az embert, és fulladásos halálhoz vezethet.

„Csak leugrott a pincébe, aztán nem jött vissza”

Nálunk a szőlő feldolgozása kizárólag a föld felett zajlik, így nem áll fenn a mustgázveszély – mondja Mészáros Pál, a szekszárdi Mészáros borászat szőlész-borásza. A régi tanyán, a présházban is mindig fent erjesztettük a mustokat, sohasem a pincében.

"Mindig van egy-egy pillanat, amikor valaki elfeledkezik a mustgázról – például csak annyit gondol, hogy gyorsan leugrik a pincébe, és rögtön visszajön. Csakhogy ez nem mindig sikerül…"

Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás: Tolna Megyei Népújság

Szekszárdon sajnos szinte minden évben történik tragédia, pedig minden borász jól ismeri a veszélyt. Mégis van egy-egy pillanat, amikor valaki elfeledkezik róla – például csak annyit gondol, hogy gyorsan leugrik a pincébe, és rögtön visszajön. Csakhogy ez nem mindig sikerül… Sőt, az is könnyen bajba kerülhet, aki utána megy, hogy megmentse.

Tartsunk gyertyát? Igen, ez esetben életmentő lehet – erősíti meg a Nébih

A modern megoldások, például szén-dioxid-érzékelők mellett az évszázados gyertyás módszer is hatékony: ha a derékmagasságban tartott gyertya lángja elalszik vagy bizonytalanul ég, az a levegő megnövekedett szén-dioxid-tartalmára utal. Mivel a szén-dioxid a levegőnél nehezebb, elsősorban a pince alsó részében gyűlik össze, ezért a gyertya használata derékmagasságban vagy alacsonyabban ajánlott. Ilyen esetben a helyiségbe lépés életveszélyes.